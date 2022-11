﻿„Ich wusste, dass ich erst mal weg muss“: Wie ein Russe vor dem Kriegsdienst nach Deutschland flüchtet

Pavel ist einer von Tausenden Russen, die vor Putins Mobilmachung ins Ausland flüchteten. In Deutschland spürte er, dass er seine Heimat trotzdem liebt. Warum will er nun zurück?

Leipzig. Pavel hat Angst. Ein Mittvierziger mit strähnigen, blonden Haaren und Silberkette um den Hals. Bevor er in dem Café in der Leipziger Südvorstadt Platz nimmt, bittet er darum, dass er das Interview unter falschem Namen geben kann. Dass sein Gesicht nicht abgedruckt wird. Schließlich, sagt der russische Staatsbürger, kenne der FSB seinen Namen. FSB, der Russische Inlandsgeheimdienst, der ehemalige KGB. „Ich möchte doch bald zurück zu meiner Familie“, sagt er.

Es ist ein Dienstag in Leipzig. Zweieinhalb Monate ist es her, dass Putin die Teilmobilmachung erklärte. Männer bis 35 konnten von nun an per Brief an die Front gerufen werden – in einen irren Krieg, den auch viele Russen nicht mehr verstehen.

Aber die Briefe erreichten auch ältere Männer. Familienväter, sogar Großväter. Und bei einigen brach nun Panik aus. Was, wenn es uns trifft? Viele wollten erst mal nur weg. Vielleicht, bis die Mobilmachung beendet war. Oder sogar der ganze Krieg. An den Grenzen Russlands bildeten sich plötzlich lange Staus. Wo sind diese Männer, die flüchteten, jetzt? Wie geht es ihnen?

Ein 48-jähriger Freund kam an die Front

Auch Pavel steht am 23. September, zwei Tage nach der Teilmobilisierung, im Stau. Mit einigen Freunden ist er im Auto losgefahren. Vor ihnen liegt eine staubige Straße. Die Grenze zu Kasachstan, dahinter Kirgistan. 24 Stunden dauert der Grenzübertritt. Wer schneller sein will, muss 300 Euro an die Schleuser bezahlen, die mit den Grenzbeamten zusammenarbeiten. Pavel wartet lieber. Dann will er mit dem Flugzeug nach Istanbul, von dort nach Leipzig.

2005 machte Pavel in Leipzig ein Praktikum beim Mitteldeutschen Rundfunk. Er arbeitete damals in Südrussland bei einem Privatsender. Im Sportbereich des MDR wollte er seine Kenntnisse schärfen. Aber er lernte auch Menschen kennen. Einen seiner Kollegen von damals traf er 2018 während der Fußballweltmeisterschaft in Russland wieder.

Hier stand Pavel an der Grenze zu Kasachstan. © Quelle: Privat

Der Deutsche und der Russe, die in einem kleinen Auto durch Russland fahren wollten und angaben, Reporter zu sein, kamen einigen Polizisten seltsam vor. In einem Raum ohne Fenster wurden sie länger als eine Stunde lang festgehalten und befragt. Erst dann durften sie weiter. „Ich möchte so etwas nie wieder erleben“, sagt Pavel.

Als der Krieg begann, wollte er nicht sofort weg. Aber dann, während der Mobilisierung, wurde sein bester Freund eingezogen. Ein Sportlehrer, Familienvater, 48 Jahre. Er bekam eine Woche Schusstraining. Dann kam er an die Front. Im Donbass fing er sich nach wenigen Tagen einen Granatsplitter ein und kam ins Lazarett.

„Ich bin Russe. Wie soll ich meine Heimat beschimpfen?“

Wenn sein Freund Glück hat, sagt Pavel, bekommt er ein Schreiben vom Arzt, dass er nie wieder an die Front muss. Aber das koste. Wenn er Pech hat, heilt die Wunde aus – und man schickt ihn gleich wieder los.

Auch Pavel ist ausgebildeter Sportlehrer. Und er kann seit dem Grundwehrdienst Lkw fahren. Eine Fähigkeit, die im Krieg jetzt sehr gefragt ist. „Ich wusste, dass ich erst mal weg muss“, sagt Pavel. Er sprach mit seiner Frau. Mit seinen Söhnen, drei und zehn Jahre alt. Als er seinen Freund in Leipzig anrief, war es 17 Uhr. Um Null Uhr fuhr er los.

LVZ-Reporter Josa Mania-Schlegel (Mitte) interviewt den russischen Journalisten Pavel und seinen Deutschen Kollegen im Café Maître in Leipzig. © Quelle: Andre Kempner

In Leipzig fielen Pavel montags die Demonstrationen auf. Deutsche, die mit Russlandfahnen auf die Straße gingen? Die Gas aus Nord Stream 2 fordern? „Mich hat das überrascht“, sagt Pavel. „Aber ich glaube, ich verstehe es. Der Krieg ist in der Ukraine. Warum sollen die Leute hier frieren?“ Er glaube nicht, sagt Pavel, dass diese Leute pro Putin demonstrieren. Sondern eher, dass sie nicht mit in Putins Krieg reingezogen werden wollen.

Fragt man Pavel nach seiner Meinung zum Krieg, wird er kleinlaut. Er bittet darum, auf Russisch zu antworten. Dann erklärt er, er sei gegen den Krieg. Und was passiere, sei schrecklich. „Aber“, sagt Pavel, „ich bin Russe. Wie soll ich meine Heimat beschimpfen?“ Dann sagt er der Übersetzerin: „Die stellen aber viele politische Fragen.“ Die Angst ist wieder da.

Pavel hat Leipzig wieder verlassen

Aber wie kann man ein Land lieben, das man fürchtet? Ein Land, das einen womöglich in einen sinnlosen Krieg schicken will? Da zuckt Pavel mit den Schultern.

Pavel hat recherchiert, ob er seine Familie nach Deutschland holen kann. Aber alles außer einem Tourismusvisum ist kompliziert. Russen können in Deutschland nicht einfach Asyl beantragen. „Ich hoffe, dass sich politisch etwas ändert“, sagt er. „Ich kann mein Leben, meine Kinder, meine Eltern nicht einfach zurücklassen.“ Und seinen Beruf. Seinen Job beim Privatsender hatte Pavel nach einigen Jahren gekündigt. Er gründete seinen eigenen kleinen Sportkanal. Er hat kein schlechtes Leben, sagt er.

Einen Tag nach dem Gespräch im Café, am Mittwoch, verlässt Pavel Leipzig wieder. Am Donnerstag landet er an einem Ort in Russland, der zugunsten seiner Sicherheit nicht veröffentlicht werden soll. Er hofft, dass es keine weiteren Einberufungen gibt und der Krieg bald endet.

Dieser Artikel erschien zuerst in der „Leipziger Volkszeitung“.