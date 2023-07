Nach einem Monat Offensive: Wie ernst ist die Lage?

Einen Monat nach Beginn der ukrainischen Gegenoffensive sind die Hoffnungen auf schnelle Erfolge verpufft. Längst mehren sich bei Beobachterinnen und Beobachtern im Westen mehr und mehr die Sorgen, welches realistische Ziel die Ukraine bei ihrer Offensive wohl noch erreichen kann. Obwohl die Ukraine mit mehreren im Westen ausgebildeten Brigaden die russischen Verteidigungsstellungen angegriffen hat, wurde sie in brutalen Kämpfen bereits an den Gefechtsvorposten zurückgeworfen. An manchen Stellen sind die ukrainischen Kräfte drei, im besten Fall fünf Kilometer vorgerückt. Die erste russische Hauptverteidigungslinie ist noch in weiter Ferne.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gigantische Minenfelder und Luftangriffe, denen die ukrainischen Einheiten kaum etwas entgegensetzen können, bremsen die Offensive aus. „Einen Monat nach Beginn der ukrainischen Gegenoffensive müssen wir aus militärischer Sicht feststellen, dass der erste Versuch der Offensive gescheitert ist“, sagt Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer. „Sie ist gescheitert, weil selbst den besten Einheiten der Ukraine kein massiver Durchbruch durch die Verteidigungslinien der Russen gelungen ist“, sagt er im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Die russischen Verteidigungsstellungen seien einfach zu stark.

Die gute Nachricht ist laut dem Experten, dass die Ukraine ihre Taktik geändert hat. Sie greift nun in kleinen Trupps an, geschützt von Baumreihen. Wie erfolgreich diese Taktik sein wird, werden die nächsten Wochen zeigen. Klar ist aber bereits, dass keine schnellen Fortschritte zu erwarten sind. „Das Dilemma dieser Taktik ist, dass die Truppen nur sehr langsam vorankommen“, erklärt Reisner.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In den vergangenen Tagen war bekannt geworden, dass CIA-Direktor William Burns zu einem kurzfristigen Besuch nach Kiew gereist war, kurz vor dem Aufstand der Wagner-Gruppe in Russland. Dies berichten mehrere US‑Medien übereinstimmend. Demnach habe Burns Geheimdienstinformationen ausgetauscht, um die Ukraine bei der Verteidigung gegen Russland zu unterstützen. Kiew soll seine Pläne für die Offensive mit Burns geteilt haben. Demnach sei das Ziel, weite Teile des von Russland besetzten Gebietes zu befreien und Artillerie- und Raketensysteme in die Nähe der Krim zu stationieren. Russland soll dadurch so sehr unter Druck gesetzt werden, dass es sich zu ernsthaften Verhandlungen bereiterklärt.

Wagner-Gruppe baut drei Lager in Belarus auf Söldnergruppe Wagner baut laut Einschätzung von US-Experten nach ihrer gescheiterten Revolte in Russland drei Militärlager im mit Moskau verbündeten Belarus auf © Quelle: dpa

Doch wie weit kann die Ukraine wirklich bei ihrer Offensive gelangen und Raketen stationieren? „Wenn die Ukraine bis zum Asowschen Meer vorstoßen und die Brücke von Kersch zu beschädigen kann, stehen die Russen vor einem Dilemma“, sagt Reisner. Sie könnten dann nicht mehr ihre Kräfte auf der Krim in Cherson und Saporischschja versorgen.

Den meisten Druck kann die Ukraine aufbauen, wenn sie ihre Raketensysteme und Artillerie sehr nahe an der Grenze zur Krim aufbaut. „Dann reichen bereits einige Panzerhaubitzen 2000 mit Munition für 40 oder 50 Kilometer aus“, sagt Fabian Hoffmann, Experte für Verteidigungspolitik, Raketentechnologie und Nuklearstrategie an der Universität Oslo, dem RND. „Himars-Raketenwerfer könnten von der Grenze der Krim sogar Sewastopol erreichen.“ Die Russen haben zwar Flugabwehrsysteme vom Typ S‑300 und S‑400. Aber Hoffmann betont die Gefahr, dass diese von der Ukraine ausgeschaltet werden können. „Das wäre ein echter Paukenschlag für die Russen, denn die S‑400 ist ein echtes Prestigeobjekt in Russland.“

Um politisch Druck aufzubauen, müsste die Ukraine aber höherwertige Ziele bedrohen oder angreifen, so Hoffmann. Dazu zählen zum Beispiel Kommandostützpunkte und Flugplätze auf der Krim. Dafür benötige sie Systeme mit hoher Reichweite, wie ATACMS-Raketen mit 300 Kilometer Reichweite.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nur wenige Tage, nachdem sich CIA-Chef Burns in Kiew über den Zwischenstand der Offensive informiert hatte, gibt es Überlegungen, die Waffenhilfen erneut aufzustocken. Streumunition und ebendiese ATACMS-Raketen sind im Gespräch. Dass die USA jetzt über die Lieferung dieser beiden Waffen nachdenke, sieht Reisner als „ein klares Zeichen für den Ernst der Lage“ an der Front.

Dass die USA jetzt über die Lieferung von Streumunition und reichweitenstarken ATACMS-Raketen nachdenken, ist ein klares Zeichen für den Ernst der Lage. Markus Reisner, Oberst

„Eine hohe Zahl von ATACMS, die rechtzeitig die Ukraine erreicht, könnte die gleiche Wirkung wie die 20 Himars-Systeme im Sommer letzten Jahres haben“, so Reisner. Sie würden der Ukraine einen enormen Vorteil bringen und „die asymmetrische Situation auf dem Gefechtsfeld wieder in eine symmetrische ändern“, sagt der Experte. Das heißt: Die Ukraine wäre den Russen bei den Angriffen nicht mehr unterlegen, sondern das Kräfteverhältnis an der Front wieder ausgeglichen.

Militärexperte Marcel Berni von der Militärakademie an der ETH Zürich betont allerdings zu ATACMS: „Es handelt sich dabei nicht um Wunderwaffen.“ Die USA hatten sich immer dagegen geweigert, diese Raketen zu liefern, weil man mit ihnen russisches Kernland angreifen kann. Sollte die Ukraine nun doch ATACMS erhalten, wäre die russische Logistik erneut gezwungen, sich zu reorganisieren – ähnlich wie nach der Lieferung von Himars im letzten Sommer. „Da die ballistischen Kurzstreckenraketen von Himars-Werfern abgeschossen werden können, würde die Ukraine diese wohl nutzen, um die logistische Strangulation russischer Truppen weiter voranzutreiben“, sagt Berni.

+++Alle Entwicklungen zum Krieg im Liveblog+++

Wie mehrere US‑Medien berichtet, erwäge die US‑Regierung die Lieferung von Streumunition aufgrund der schwierigen Bedingungen auf dem Schlachtfeld. Es handelt sich um viele kleine Sprengsätze, die über ein großes Gebiet verstreut werden. In der Vergangenheit hatte die Ukraine mehrfach die USA um Streumunition gebeten. Allerdings ist diese Art der Munition umstritten. Anders als die USA haben Deutschland und Großbritannien das Oslo-Abkommen unterzeichnet, das Herstellung und Einsatz von Streumunition verbietet. Denn sie stehen wegen der großen Zahl ziviler Opfer in der Kritik.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Da Russland seit Kriegsbeginn Streumunition einsetzt, könnte die Ukraine mit der Lieferung dieses von vielen Ländern geächteten Mittels zumindest teilweise ihre offensiven Fähigkeiten steigern“, sagt Militärexperte Berni. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters hielten US‑Beamte Streumunition auch gegen eingegrabene russische Stellungen für nützlich. Reisner stellt klar, dass Streumunition nicht zwingend zur Bekämpfung von Truppenansammlungen eingesetzt werden muss. Die Ukraine könnte mit dieser Art von Munition auch verhindern, so der Experte, dass die Russen an den Durchbruchstellen Reserven heranziehen. „Die Streumunition kann an den möglichen Anmarschwegen zur Durchbruchstelle als fernverlegbare Mine verwendet werden.“

Nach CNN-Angaben habe nicht nur Russland, sondern auch die Ukraine bereits Streubomben eingesetzt. Die Munition lieferte demnach die Türkei. Der ukrainische Abgeordnete Oleksiy Goncharenko sagte dem US‑Sender, dass Streumunition „diesen Krieg viel schneller beenden wird, was für alle von Vorteil wäre.“