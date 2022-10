Demoralisiert und führungslos: Russlands Truppen sind in Charkiw stark unterbesetzt

Freestyle-Queen Vicki Golden startet beim 25. Int. Jump & Race in Kiel

Noch 100 Tage bis zum 25. Int. Jump & Race in der Wunderino Arena Kiel: Neben den männlichen Topstars der Freestyle-Szene werden bei der Jubiläumsveranstaltung am 4./5. Februar 2023 auch zwei Frauen über die hohen Rampen springen. Hier lesen Sie, was sie zudem noch beim Motorsportspektakel erwartet.