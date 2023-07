﻿Wie zwei ukrainische Teenager in die Fänge der russischen Armee geraten sind

Als die russischen Besatzer Berdjansk eroberten, begann für Tihran und seine Familie der Horror. Die Ukraine war wenige Tage zuvor überfallen worden, die Stadt am Schwarzen Meer fiel noch im Februar 2022 an Truppen, die von der Krim angerückt waren. Tihrans Mutter konnte evakuiert und nach Deutschland gebracht werden. Der 16-Jährige hingegen traf eine folgenschwere Entscheidung: Er wollte bei seiner Großmutter und seinem Schulfreund Nikita in Berdjansk bleiben. Weniger als eineinhalb Jahre später ist Tihran tot, Nikita ebenfalls – offenbar hingerichtet von russischen Scharfschützen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im besetzten Berdjansk hat Tihran kein einfaches Leben. Als Teenager will er eigentlich mit Nikita um die Häuser ziehen, das Leben genießen. Doch die beiden müssen aufpassen, um den russischen Soldaten nicht aufzufallen. Einige Monate arrangierten sie sich mit der Situation. Doch Ende September beginnt der eigentliche Horror, die Grausamkeit der Russen wird in die Familie getragen.

Der 16 Jahre alte Tihran Ohannisian zeigt ein ukrainisches Schulzeugnis. © Quelle: Privat

Es ist 2 Uhr in der Nacht als 20 Soldaten in das Haus von Tihran und seiner Großmutter vordringen. Fast drei Stunden durchsuchen sie die Räume. Computer, Laptop, Telefone, Lebensmittel: Alles was den Soldaten wertvoll erscheint packen sie ein. Alles andere zerstören sie. Dabei bleibt es nicht: „Die Russen schlugen meine Mutter und mein Kind mit einem Maschinengewehr“, erzählt Oksana Ohannisian, die Mutter von Tihran.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Du hast dich also entschieden, Partisan zu werden“

Während die Großmutter im verwüsteten Haus zurückbleibt, verschleppen die Besatzer Tihran. Wie er später seiner Mutter berichtet, landet er in einem russischen Internierungslager. Dort foltern Soldaten ihn mit Elektroschocks und verhören ihn immer wieder. Sie wollen damit offenbar ein Geständnis erzwingen. Tihran soll bekennen, sich den ukrainischen Partisanen angeschlossen zu haben. Um das zu erreichen, führen Soldaten mit Gewehren den 16-Jährigen auf ein Feld geführt. „Du hast dich also entschieden, Partisan zu werden,“ fragen die Russen ihn. Dann befehlen sie Tihran, sich vom Leben zu verabschieden.

Dass zahlreiche russische Internierungslager existieren, haben Forschende der Universität Yale im vergangenen Jahr berichtet – kurz bevor Tihran in ein solches gebracht wurde. Der Untersuchung zufolge wurden im ersten halben Jahr des Kriegs zwischen 900.000 und 1,6 Millionen ukrainische Staatsbürger verschleppt. Mindestens 21 Lager soll es geben, größtenteils in den selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk oder in nahem russischen Gebiet.

Die Zustände dort sind katastrophal: Laut entlassenen Menschen, mit denen die Forschenden gesprochen haben, sind die Lager überfüllt. Es gibt keine angemessenen Sanitäranlagen, sauberes Wasser und Nahrung sind Mangelware. Der Bericht kommt zum Schluss, dass die Zustände „bei Nachweis den Tatbestand der Folter erfüllen“. Doch dabei bleibt es offfenbar nicht: Satellitenbilder zeigen aufgewühlte Erde in der Nähe der Lager, die Forschenden vermuten dort frische Gräber. Ein ehemaliger Gefangener bestätigt in dem Bericht, dass er Gräber habe ausheben müssen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Flucht über Russland scheitert

Tihran entgeht dem Tod zunächst. Nach fünf Tagen lassen die Russen ihn frei. Die lokalen Medien in Berdjansk hatten von dem Fall berichtet, möglicherweise hat die öffentliche Aufmerksamkeit Schlimmeres verhindert. Die Besatzer lassen aber nicht locker. Die Militärpolizei verhaftet und verhört auch Tihrans Klassenkamerad Nikita. „Sechs Monate lang haben die Besatzer gegen Tihran ermittelt. Fast täglich musste er mit der Militärbesatzung sprechen“, erzählt seine Mutter Oksana.

Im Januar 2023 reicht es ihr. Oksana reist von Deutschland aus nach Berdjansk, um anschließend mit ihrem Sohn das besetzte Gebiet zu verlassen. Zu Beginn des Krieges führten die Fluchtrouten noch direkt in den Westen. Doch ist eine Region unter russischer Kontrolle, ist das nicht mehr möglich. Zum einen erlauben die Besatzer keinen Zutritt zu unbesetztem Gebiet. Zum anderen müsste die Route von Berdjansk aus gen Westen nur über die Frontlinie führen – was mit dem sicheren Tod verbunden wäre.

Viele Ukrainer planen ihre Flucht deshalb über Russland. So auch Oksana und Tihran. Von Berdjansk aus führt ihr Weg über Mariupol und die russische Grenze bis nach Taganrog, einer Großstadt am Asowschen Meer. Rund 200 Kilometer von der Heimatstadt entfernt, so erzählt es die Mutter, greift die russische Verkehrspolizei die beiden auf. Wieder wird Tihran verhört, wieder wird er nach Berdjansk zurückgebracht.

Das Krisen-Radar RND-Auslandsreporter Can Merey und sein Team analysieren die Entwicklung globaler Krisen im neuen wöchentlichen Newsletter zur Sicherheitslage – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Er und Nikita dürfen die Stadt nun nicht mehr verlassen. Es vergehen wieder Monate, bis Russland offiziell Anklage gegen die beiden Jugendlichen erhebt. Dann ist klar, was ihnen zur Last gelegt wird: Tihran und Nikita sollen sich im September, kurz vor der Hausdurchsuchung verschworen haben, die ukrainische Armee zu unterstützen. Sie hätten dann gemeinsam Eisenbahnschienen beschädigt, um russische Streitkräfte von militärischer Unterstützung abzuschneiden. Nach Artikel 281 des russischen Strafgesetzbuches steht darauf eine Haftstrafe von zehn bis 20 Jahren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sogar das EU-Parlament schaltet sich ein

Der Anwalt der Mutter, Andrii Yakovlev, hat sich dem mit dem Fall befasst. Dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) sagt er: „Wir haben keine Informationen darüber, ob es Beweise für eine Sabotage der Eisenbahnschienen gibt. Es ist möglich, dass die Kinder an den Gleisen waren und diese sabotiert haben. Aber es ist eine alte Eisenbahnstrecke zwischen Berdjansk und Saporischschja, die gar nicht in Betrieb ist. Die Beschädigungen sind gering, wurden von Hand ausgeführt, eine Explosion gab es nicht.“

Mittlerweile haben Menschenrechtsorganisationen den Fall in die Öffentlichkeit getragen. Mitte Juni befasst sich sogar das Europäische Parlament mit der Verfolgung von Tihran und Nikita. In einer Resolution fordern die Abgeordneten „die sofortige Einstellung des Verfahrens und die Abweisung aller erhobenen Anklagen“. Das Parlament skizziert einen Plan, wie die beiden Jugendlichen gerettet werden könnten: Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz soll sie in von der Ukraine kontrolliertes Gebiet begleiten. Ein schwieriges Unterfangen. Aber die Überlegung ist wohl auch, internationale Aufmerksamkeit auf den Fall zu lenken und somit Schlimmerem zu verhindern.

Mehr als 9000 Todesopfer unter Zivilisten Die wahren Zahlen liegen wahrscheinlich weitaus höher, denn die UN-Experten zählen nur Todesfälle, die sie selbst unabhängig überprüfen und bestätigen konnten. © Quelle: dpa

Eine Woche nach dem Beschluss des Europäischen Parlaments treffen Tihran und Nikita in der Stadt wieder auf einen bewaffneten Konvoi, können aber fliehen. Neben dem alltäglichen Verstecken vor den Besatzern versuchen die Jugendlichen weiterhin ein normales Leben aufrecht zu erhalten. Nikita hat bald Geburtstag, Tihran will eine Feier organisieren. Deshalb telefoniert er am 24. Juni mit seiner Mutter Oksana, die sich mittlerweile wieder in Deutschland aufhält. Sie plant mit ihm die Party und gibt Tipps – es ist das letzte Gespräch.

Lauerten Scharfschützen in der Stadt?

Im Anschluss trifft sich Tihran mit Nikita in der Stadt. Darüber was dann passiert, gehen die Berichte auseinander. Die russische Version geht so: Die Jugendlichen greifen die Militärpolizei an, es kommt zu einer Schießerei. Die ukrainische „Medieninitiative für Menschenrechte“ spricht hingegen davon, dass russische Scharfschützen den Teenagern aufgelauert hätten. Sicher ist nur: Tihran und Nikita sind tot.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

+++ Alle aktuellen News zum Krieg in der Ukraine im Liveblog +++

„Wir wissen nicht, warum die beiden Jungs getötet wurden“, sagt Anwalt Yakovlev. Er habe zwar Fotos, Videos, Audiomitschnitte und Aussagen der Besatzer einsehen können, es gebe aber immer noch Unklarheit. Eine Obduktion der Leichname von Tihran und Nikita könnte Licht ins Dunkle bringen. Doch das verweigern die Russen. Es ist nicht einmal klar, wo sich die Leichname befinden. Möglicherweise noch in Berdjansk, doch die Soldaten gewähren keinen Zugang ins Leichenhaus. Möglicherweise wurden die Körper aber auch schon längst verschleppt. „Das bedeutet, dass sie etwas Wichtiges zu verbergen haben“, glaubt Yakovlev. Russland versucht derweil seine Version mit einem weiteren Strafverfahren wegen des angeblichen Angriffs auf Polizeibeamte zu stützen.

Tihran und Nikita sind nicht die einzigen Jugendlichen, denen der Krieg das Leben gekostet hat. Anfang Juni sprach der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj davon, dass knapp 500 Kinder im Krieg getötet und mehr als 19.500 Minderjährige verschleppt worden seien. „Man kann nicht sagen: ‚Sie wurden Opfer der russischen Aggression‘“, sagte Selenskyj. „Nein! Russland hat diese Kinder getötet.“

Tihrans Mutter hat den Horror noch nicht realisiert. In Oksanas Gedanken lebt Tihran immer noch. Ihr Anwalt Yakovlev will derweil an dem Fall dranbleiben. Während er den Tod der beiden Jugendlichen bekannt machen will, fehlen Oksana die Worte. „Das zeigt, wie schwierig es ist, mit dieser Tragödie fertig zu werden“, sagt Yakovlev.