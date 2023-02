EU unter Druck: Wo bleiben die russische Oligarchen-Millionen für die Ukraine?

Nachdem die USA vergangene Woche erstmals beschlagnahmte Gelder eines russischen Oligarchen an die Ukraine überwiesen haben, wächst der Druck auf die Europäische Union. Sie hat 19 Milliarden Euro an Privatvermögen von 1412 Russinnen und Russen sowie 300 Milliarden Euro Reserven der russischen Zentralbank eingefroren. Der politische Wille in Brüssel ist da, Russland für die Zerstörung in der Ukraine bezahlen zu lassen. „Ich bin im Rahmen geltenden Rechts prinzipiell dafür, eingefrorene russische Vermögenswerte als frühzeitige Reparationszahlungen an die Ukraine zu überführen“, sagt EU-Vizepräsidentin Katarina Barley (SPD) dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Vor allem Vermögen der höchsten Funktionäre des russischen Regimes sollten an die Ukraine weitergeleitet werden, fordert sie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beim EU-Gipfel am Donnerstag bekräftigte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Forderung, eingefrorenes Vermögen zur Reparatur von Kriegsschäden und Versorgung von Flüchtlingen zu erhalten. Dies ist jedoch eine juristische Herausforderung und auch der Grund, warum die EU dem Beispiel der USA bisher nicht gefolgt ist. Eine Enteignung des Oligarchen-Vermögens ist prinzipiell bei besonders schwerer, grenzüberschreitender Kriminalität möglich, etwa Terrorismus und Korruption. Ende vergangenen Jahres wurde diese Liste zudem um das neue EU-Verbrechen „Verletzung oder Umgehung von Sanktionen“ ergänzt.

EU prüft Auszahlung an die Ukraine schon seit November

Doch rechtsstaatliche Grundsätze, wie die Vorhersehbarkeit von Strafen, völkerrechtlicher Eigentumsschutz und der strafrechtliche Nachweis von Verbrechen und daraus erzieltes Vermögen - all dies soll auch gegenüber russischen Oligarchen eingehalten werden. „Schließlich ist der Eigentumsschutz fest im Völkerrecht verankert – daran ändert auch der beispiellose völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands nichts“, sagt der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Michael Roth (SPD), dem RND. Trotzdem sei es „moralisch und politisch allemal geboten“, die russischen Gelder für die Ukraine einzusetzen. Ähnlich äußerte sich der europapolitische Sprecher der FDP, Michael Link: Die Verwendung der Gelder für den Aufbau der Ukraine „wäre ein starkes Signal dafür, dass die Verletzung internationalen Rechts die Täter auch finanziell teuer zu stehen kommt“, sagte er dem RND. „Nur wenn die Umwidmung der Gelder rechtssicher, transparent und im Einklang mit demokratischen Prinzipien erfolgt, kann die Ukraine sicher davon profitieren.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bereits seit November prüft die EU-Kommission, wie russische Vermögenswerte für den Wiederaufbau in der Ukraine genutzt werden können. Ratspräsident Charles Michel fordert nun von den Mitgliedsstaaten „mehr Ehrgeiz“. Sie müssten trotz rechtlicher Schwierigkeiten „liefern“, sagt Michel. Die Regierungschefs von Estland, Lettland, Litauen und Polen forderten in dieser Woche ebenfalls ihre Kolleginnen und Kollegen auf, bei dem EU-Gipfeltreffen „kreative Wege“ zu finden. Eine Sprecherin der EU-Kommission versicherte auf RND-Nachfrage, man sei weiterhin offen für Vorschläge, wie russische Gelder an die Ukraine weitergeleitet werden können. „Die Einziehung beschlagnahmter Gelder sowie deren Zahlung an die Ukraine müssen rechtlich wasserdicht sein“, stellt Grünen-Ko-Fraktionsvorsitzende Terry Reintke gegenüber dem RND klar. Die Reparationszahlungen müssen international rechtlichen Standards entsprechen.

Bei Treffen mit Macron und Scholz: Selenskyj will Kampfjets Bei einem Treffen mit Selenskyj sicherten der französische Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzler Olaf Scholz der Ukraine ihre Unterstützung zu. © Quelle: Reuters

Auszahlung der Oligarchen-Millionen an die Ukraine als „Nothilfe“?

Inzwischen zeichnet sich immer mehr ab, dass dies ein langwieriger und schwieriger Prozesse ist, der den Menschen in der Ukraine in der akuten Notsituation nicht hilft. Die Ukraine benötigt jedoch sofort finanzielle Mittel für den Wiederaufbau der kritischen Infrastruktur und zur Finanzierung der laufenden Staats- und Kriegskosten. Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter fordert deshalb, im Rahmen eines Sondertribunals für russische Kriegsverbrechen auch Oligarchen mit einzubeziehen, die das System Putin unterstützt haben. „In solchen Fällen sollte entsprechend rechtlich geprüft werden, eingefrorene Gelder schon im Vorfeld an die Ukraine – quasi als Nothilfe – zu überweisen“, sagt er dem RND. Weil Russland gezielt die internationale Ordnung und das Völkerrecht angreift, habe es „das Recht auf Immunität vor der Beschlagnahmung staatlicher Gelder durch die massiven Kriegsverbrechen in der Ukraine und den gezielten Angriffs- und Vernichtungskrieg verwirkt“, argumentiert Kiesewetter. Mit der Auszahlung der eingefrorenen Gelder gewähre die EU der Ukraine dann das völkerrechtlich verbriefte Recht auf Selbstverteidigung.

Eine Reihe von Optionen liegen bereits auf dem Tisch, wie zum Beispiel die Einrichtung eines Treuhandfonds. Er investiert die Gelder der russischen Zentralbank und zahlt die Zinsen an die Ukraine aus. „Dies wäre die Möglichkeit im Sinne von eher langfristigen planbaren Einnahmen, auch im Rahmen von Reparationsvereinbarungen eines Friedensvertrages“, so Kiesewetter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Orbán könnte Auszahlung verhindern

Die Botschafter der EU-Staaten haben nun einen Ausschuss gegründet, der die Auszahlung eingefrorener russischer Gelder ermöglichen soll. Am Ende könnte dies auch am Einstimmigkeitsprinzip im Europäischen Rat scheitern, warnt Barley. „Ob der ungarische Ministerpräsident Orbán, der seit geraumer Zeit als Putins Marionette im Europäischen Rat fungiert, diese Entscheidung mitträgt, ist sehr fraglich.“