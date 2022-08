Ein halbes Jahr schon tobt der Krieg in der Ukraine und stellt immer wieder das Leben von Menschen binnen Sekunden auf den Kopf. Bilder erzählen von Gräueltaten, Flucht und Erinnerungen an einen fernen Alltag im Frieden.

Der Klick eines Kameraverschlusses dauert nur einen Sekundenbruchteil, doch er bannt Abgründiges ins Bild. Die Motive, die Fotografinnen und Fotografen während der sechs Monate des Kriegs von Russland in der Ukraine aufgenommen haben, sind prägnant.

Manchmal zeigen sie das Ende eines Lebens von einem Augenblick auf den anderen und berichten vom Sterben in Schrecken und Todeskampf – Sanitäter tragen etwa eine tödlich verwundete Schwangere durch die Ruinen eines bombardierten Krankenhauses in Mariupol. Triggerwarnung: Einige der folgenden Bilder stellen Tod und Gewalt dar.

Zehn Bilder aus einem halben Jahr Krieg

Es gibt aber auch Momente von Kraft und Wagemut oder Aufnahmen, die Menschen am Wendepunkt ihres Lebens auf dem Weg ins Unbekannte zeigen. Am Bahnhof in Kiew oder Lwiw, bereit einzusteigen in einen Zug, der sie in ein neues Leben bringt.

