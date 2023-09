Ukraine könnte Raketeneinschlag in Kostjantyniwka selbst verursacht haben

Bei einem Angriff auf den Markt von Kostjantyniwka im Osten der Ukraine waren mehrere Zivilisten ums Leben gekommen. Bis zuletzt gab der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dem Kreml die Schuld an ihrem Tod. Wie die „New York Times“ berichtet, könnte Russland mit der Explosion allerdings gar nichts zu tun haben – sondern die Ukraine. Wenn auch ohne Vorsatz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rakete kam von ukrainischem Territorium

Zu diesem Schluss kamen Journalistinnen und Journalisten der NYT, nachdem sie Satellitenbilder, Posts auf sozialen Medien, Zeugenaussagen und Raketenfragment ausgewertet hatten. Die Hinweise ergaben: Es ist wahrscheinlich, dass der Einschlag durch eine fehlgeleitete ukrainische Flugabwehrrakete verursacht worden ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Unter anderem sollen Überwachungskameras zeigen, dass die Rakete womöglich aus der Richtung von ukrainisch kontrolliertem Territorium kam. Audioaufnahmen von Reportern und Telegram-Nachrichten von Bewohnern der Stadt Druschkiwka deuten außerdem darauf hin, dass das ukrainische Militär nur kurz vor dem Einschlag zwei Boden-Luft-Raketen von Druschkiwka aus in Richtung der russischen Frontlinie abgefeuert habe. Dies legten auch Satellitenbilder nahe, die Brandspuren rund um die Gräben in der Nähe der Stadt zeigten – Hinweise darauf, dass von hier aus Raketen abgeschossen worden sind.

Das Krisen-Radar RND-Auslandsreporter Can Merey und sein Team analysieren die Entwicklung globaler Krisen im wöchentlichen Newsletter zur Sicherheitslage – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Die „New York Times“ stellt auch die Angaben ukrainischer Behörden infrage, nach denen Russland eine Rakete von einem S-300-Luftabwehrsystem aus abgefeuert habe. Dieses System trage jedoch nach Angaben der Zeitung andere Sprengköpfe als diejenigen, die in Kostjantyniwka eingeschlagen seien. Die NYT geht auf Basis zweier unabhängiger Militärexperten-Einschätzungen eher von einer 9M38-Rakete aus, die von einem mobilen Buk-Boden-Luft-Lenkwaffensystem abgefeuert wird – und sowohl auf ukrainischer als auch auf russischer Seite eingesetzt wird.

Ukraine reagiert empört auf Bericht

Unklar bleibt, warum genau die Rakete in dem Ort in der Ostukraine eingeschlagen ist. Das Team vermutet eine Fehlfunktion des Flugkörpers – ein tragisches Missgeschick der ukrainischen Armee.

Die Ukraine reagierte laut Berichten empört auf die Recherche der US-Zeitung. Der ukrainische Geheimdienst bestritt das Ergebnis und besteht weiterhin auf der These, dass die Rakete aus einem S-300-System stamme. Der Geheimdienst warf der Zeitung Manipulation und das Vorantreiben russischer Agenda vor, um die Ukraine zu diskreditieren. Auch der Berater des Präsidenten Mychajlo Podoljak kritisierte indirekt den Bericht und schrieb auf X (ehemals Twitter), dass Veröffentlichungen ausländischer Medien mit Zweifeln an der Beteiligung Russlands an dem Angriff zu einer Zunahme von Verschwörungstheorien führe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die New York Times berichtete daraufhin, dass den Reportern unmittelbar nach dem Raketeneinschlag der Zugang durch die ukrainischen Behörden zunächst untersagt worden sei. Sie hätten es dennoch geschafft, vor Ort Zeugen zu befragen und Waffenüberreste zu sammeln. Die Zeitung gab an, zu ihrem Bericht zu stehen.

RND/hw