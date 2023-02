Ukraine meldet sechs mutmaßliche Spionageballons über Kiew

„Let’s do this!“: Die Frau, die vielleicht bald die USA regiert

Die Republikanerin Nikki Haley tritt zur Präsidentschaftswahl 2024 an – und nimmt auf ihren Parteifreund Donald Trump keine Rücksicht mehr. Als Konservative spricht sie auch Wähler vom Land an, als Tochter indischer Eltern lässt sie zugewanderte Familien in Großstädten aufhorchen. Fünf Pluspunkte könnten ihr helfen, tatsächlich die erste US‑Präsidentin zu werden.