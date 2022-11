„Supergeil“: Ukraine bittet mit Musik-Video um Leopard-Panzer

Kritik an der Bundesregierung Kritik an der Bundesregierung

Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ beschmieren Parteizentralen der Ampel

Zuletzt haben Proteste von Klimaaktivisten in Deutschland und Europa an Fahrt gewonnen. Beschmierte Gemälde, blockierte Straßen – und nun rücken auch die Parteizentralen der Bundesregierung in den Fokus. Mehrere Protestler besprühten diese am Mittwoch in Berlin mit Farbe und klebten sich an den Fassaden fest.