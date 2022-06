Nach Massaker an Grundschule in Texas

Nach Massaker an Grundschule in Texas

„Gebete sind nicht genug“: Tausende demonstrieren für strengere Waffengesetze in den USA

In der Hauptstadt Washington und an anderen Orten in den USA fordern Tausende auf den Straßen ein Ende der grassierenden Waffengewalt. Ihr Protest richtet sich an den Kongress und die Regierung.