Nato-Treffen in Brüssel: Wie die Allianz die Ukraine weiter unterstützen will

Brüssel. Nach Einschätzung der Nato brauchen die ukrainischen Streitkräfte für eine erfolgreiche Offensive gegen die russischen Invasionstruppen vor allem Munition und Ersatzteile für die vorhandenen Waffensysteme. Die Ukraine benötige viele unterschiedliche Arten von Unterstützung, sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Rande eines Treffens der internationalen Kontaktgruppe zur Koordinierung von Militärhilfe für die Ukraine in Brüssel. Ein Schwerpunkt liege nun aber darauf, dafür zu sorgen, dass die vorhandenen Fähigkeiten während der gesamten Offensive genutzt werden könnten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

+++ Alle aktuellen Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine im Liveblog +++

Zum bisherigen Verlauf der Offensive sagte Stoltenberg: „Was wir sehen, sind heftige Kämpfe.“ Es sei noch früh, aber man sehe, dass die Ukraine Gewinne mache und besetztes Land befreien könne. „Das liegt am Mut, an der Tapferkeit, an den Fähigkeiten der ukrainischen Soldaten“, sagte er. Es zeige aber auch, dass die Unterstützung, die die Nato-Staaten der Ukraine seit vielen Monaten leisteten, auf dem Schlachtfeld einen Unterschied mache.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zu den Beratungen der Ukraine-Kontaktgruppe im Nato-Hauptquartier in Brüssel reiste auch der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow an. Er traf sich am Donnerstagmorgen zunächst mit US-Verteidigungsminister Lloyd Austin. Nach dem Treffen der Kontaktgruppe sollte am Nachmittag ein zweitägiges Nato-Verteidigungsministertreffen beginnen.

Nato lässt sich von Lukaschenkos Atomdrohung nicht verunsichern

Zudem sieht der Nato-Generalsekretär in der angekündigten Stationierung russischer Kernwaffen in Belarus keine veränderte Haltung Moskaus. „Wir beobachten natürlich genau, was Russland unternimmt“, sagte Stoltenberg am Donnerstag. „Bislang haben wir keine Änderung bei der Haltung zu Atomwaffen gesehen, die eine veränderte Haltung unsererseits erfordert.“

Der russische Präsident Wladimir Putin hat angekündigt, ab Juli atomare Kurzstreckenraketen in Belarus zu stationieren. Dies wurde als Warnung an den Westen interpretiert, der die von Russland angegriffene Ukraine immer stärker mit Waffen und Munition unterstützt. Am Dienstag sagte der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko, er werde nicht zögern, den Einsatz der Atomwaffen anzuordnen, falls sein Land Ziel einer Aggression werde. Die Raketen werden allerdings unter alleiniger Kontrolle Russlands stehen.

Lloyd Austin (links), Verteidigungsminister der USA, steht neben Olexij Resnikow, Verteidigungsminister der Ukraine, der auf seine Uhr schaut, beim Treffen der Nato-Verteidigungsminister und Treffen der US-geführten Kontaktgruppe zur Koordinierung von Militärhilfe für die Ukraine in Brüssel. © Quelle: Virginia Mayo/AP/dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Stoltenberg nannte Putins Rhetorik in Bezug auf Atomwaffen leichtsinnig und gefährlich. „Russland muss wissen, dass ein Atomkrieg nicht gewonnen werden kann und niemals geführt werden darf“, sagte er und verwies darauf, dass Moskau stark in sein Atomwaffenarsenal investiert habe und Kernwaffen in der Nähe der Grenzen von Nato-Staaten aufgestellt habe.

Dänemark will ukrainische Piloten nahe deutscher Grenze an F-16-Kampfjets ausbilden

Im Rahmen einer Zusammenarbeit mit den Niederlanden will Dänemark ukrainische Kampfjetpiloten auf einer Luftwaffenbasis nahe der deutsch-dänischen Grenze ausbilden. Die Piloten und weiteres ukrainisches Personal sollen auf der Basis Skrydstrup im westdänischen Jütland trainieren, wie der geschäftsführende dänische Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen am Donnerstag in Brüssel sagte. In Skrydstrup seien auch die dänischen F-16-Kampfflugzeuge stationiert.

Kämpfe „extrem heftig“: Ukraine meldet kleinere Geländegewinne Die Ukraine hat am Mittwoch kleinere Geländegewinne im Rahmen ihrer Gegenoffensive gemeldet. © Quelle: Reuters

Bis zum Nato-Gipfel in Vilnius im Juli soll nach Angaben des Ministers ein konkretes Modell stehen, wann der Einsatz beginnen kann. Dänemark hofft auf Unterstützung weiterer Länder für die Pläne, das Training könnte dann möglicherweise bereits im August beginnen, wie Poulsen sagte. Er rechnet damit, dass der Trainingseinsatz mindestens ein halbes Jahr dauern wird. Wichtig ist nach Angaben von Poulsen, dass die Piloten sehr gute Englischkenntnisse mitbringen.

Die niederländische Verteidigungsministerin Kajsa Ollongren sagte, es sei „extrem wichtig“, den Fokus auf die Luftverteidigung zu legen. Gemeinsam mit Dänemark arbeite man nun an der Ausbildung der Piloten. Auch technisches Personal soll dabei geschult werden. Zur laufenden Gegenoffensive der Ukrainer sagte Ollongren: „Ich bin zuversichtlich, denn wir haben die Ausbildung des ukrainischen Militärs gesehen. Wir kennen die Fähigkeiten, die sie haben.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nato-Beitritt der Ukraine: Selenskyj und EU-Parlament machen Druck

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat einmal mehr einen zügigen Nato-Beitritt seines Landes gefordert. Er habe mit Polens Präsident Andrzej Duda eine gemeinsame Linie für den Nato-Gipfel in Vilnius besprochen, sagte er am Mittwoch in seiner täglichen Videoansprache. „Dies ist genau der Moment, in dem die russischen Annahmen, dass jemand in der Nato immer noch Angst vor Russland hat, völlig zunichtegemacht werden sollten“, sagte er.

Das Krisen-Radar RND-Auslandsreporter Can Merey und sein Team analysieren die Entwicklung globaler Krisen im neuen wöchentlichen Newsletter zur Sicherheitslage – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Auch das EU-Parlament hat die Nato aufgefordert, der Ukraine nach dem Ende des russischen Angriffskriegs den Weg ins westliche Verteidigungsbündnis zu ebnen. In einer am Donnerstag in Straßburg verabschiedeten Entschließung heißt es, das Verfahren zum Beitritt solle nach Kriegsende beginnen und so rasch wie möglich abgeschlossen werden. 425 Abgeordnete stimmten dafür, 38 dagegen. 42 enthielten sich. Bis zur vollständigen Nato-Mitgliedschaft sollten EU und Nato einen befristeten Rahmen für Sicherheitsgarantien entwickeln, der unmittelbar nach dem Krieg umgesetzt werden soll.

Die Staats- und Regierungschefs der aktuell 31 Nato-Mitgliedsstaaten treffen sich im kommenden Monat zu einem Gipfel in Litauen. Dabei dürfte der ukrainische Wunsch nach einer baldigen Aufnahme ins Bündnis eines der wichtigsten Themen werden. Das Land wehrt sich seit mehr als 15 Monaten gegen einen russischen Angriffskrieg. Die Europa-Abgeordneten verurteilten außerdem die Zerstörung des russisch kontrollierten Kachowka-Staudamms in der Ukraine als Kriegsverbrechen. Alle Verantwortlichen müssten im Einklang mit dem Völkerrecht zur Rechenschaft gezogen werden, hieß es.

Wer folgt auf Stoltenberg als Nato-Generalsekretär?

Nicht zuletzt neigt sich die Amtszeit von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg dem Ende entgegen. Die Allianz sucht händeringend einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin. Dabei wolle er sich aber nicht einmischen. Die Entscheidung darüber sei Sache der 31 Mitgliedsstaaten, sagte der 64-jährige Norweger am Donnerstag. Ob er selbst bei einem entsprechenden Angebot der Alliierten länger als geplant bleiben würde, ließ Stoltenberg offen. Er betonte lediglich, dass er von sich aus keine Vertragsverlängerung anstrebe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Vertrag Stoltenbergs als Nato-Generalsekretär war zuletzt im März 2022 kurz nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine um ein weiteres Jahr bis zum 30. September 2023 verlängert worden. Eigentlich hatte der frühere norwegische Regierungschef bereits im vergangenen Jahr aufhören und zurück in seine Heimat gehen wollen. Das Mandat Stoltenbergs wurde insgesamt bereits dreimal verlängert, und er ist seit fast neun Jahren im Amt. Denkbar ist eine nochmalige Vertragsverlängerung nach Angaben von Diplomaten insbesondere dann, wenn sich die Staats- und Regierungschefs der 31 Bündnisstaaten in den kommenden Wochen nicht auf eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger verständigen können. Als Kandidaten galten zuletzt die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und der britische Verteidigungsminister Ben Wallace. Beide sind im Kreis der Mitgliedsstaaten allerdings nicht unumstritten.

RND/sic/dpa/AP