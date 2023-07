ATACMS-Raketen: Sind sie der entscheidende Booster für die Ukraine-Offensive?

„Wir werden alles dafür tun, um vom Westen ATACMS und ähnliche Waffen zu erhalten“, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Ende Januar in seiner täglichen Videoansprache. „Die Lieferung von Waffen zum Schutz vor russischem Terror darf kein Tabu sein.“ Die ATACMS (Army Tactical Missile System) fliegen bis zu 300 Kilometer weit und haben damit eine größere Reichweite als alles, was der Westen der Ukraine jemals geliefert hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Ukraine bittet die USA seit Langem um diese Kurzstreckenrakete. Laut dem US-Magazin „Politico“ hatte Selenskyj sogar in einem persönlichen Gespräch mit US-Präsident Joe Biden am 21. Dezember in Washington um ATACMS gebeten – ohne Erfolg. Doch nun kommt offenbar Bewegung in die Sache: Aufgrund der schwierigen Situation an der Front und mangelnden Erfolgen bei der Gegenoffensive erwägen die USA nun, grünes Licht für die Lieferung der ATACMS zu geben. Das berichtete das „Wall Street Journal“. Die Zeitung beruft sich auf einen ranghohen ukrainischen Verteidigungsbeamten, laut dem sich die positiven Anzeichen für eine solche Genehmigung mehren würden.

„Es handelt sich dabei nicht um Wunderwaffen“

Druck kommt auch aus dem Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten des Repräsentantenhauses, der in einer Resolution die Biden-Regierung zur Lieferung der ATACMS aufforderte. Militärexperte Marcel Berni von der Militärakademie an der ETH Zürich stellt aber im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) klar: „Es handelt sich dabei nicht um Wunderwaffen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die USA hatten sich immer dagegen geweigert, diese Raketen zu liefern, weil man mit ihnen russisches Kernland angreifen kann. Sollte die Ukraine nun doch ATACMS erhalten, wäre die russische Logistik erneut gezwungen, sich zu reorganisieren – ähnlich wie nach der Lieferung von Himars im letzten Sommer. Da die ATACMS auch von Himars-Werfern abgeschossen werden können, würde die Ukraine diese wohl nutzen, „um die logistische Strangulation russischer Truppen weiter voranzutreiben“, sagt Berni.

ATACMS sind für die Ukraine nach Einschätzung von Fabian Hoffmann enorm nützlich, weil ihr Langstreckenarsenal dadurch wachse und flexibler werde. Der Experte für Verteidigungspolitik, Raketentechnologie und Nuklearstrategie an der Universität Oslo sagte im Gespräch mit dem RND: „Es geht in erster Linie um Masse. Die Ukraine braucht viele ATACMS, damit sich dies deutlich auf dem Gefechtsfeld bemerkbar macht.“

Vorwurf von Selenskyj: Russland soll Todesopfer angeblich verschwinden lassen „Das russische Böse hat Spezialeinheiten gebildet, um die Leichen beiseite zu schaffen und sie zu verstecken“, sagte Selenskyj in einer Videoansprache. © Quelle: Reuters

ATACMS in weniger als fünf Minuten am Ziel

Bisher hat der Westen die Ukraine mit Dutzenden Storm-Shadow-Marschflugkörpern ausgestattet, um strategisch bedeutsame Ziele wie Munitionsdepots und Kommandozentralen anzugreifen. Diese Storm Shadows haben eine Reichweite von bis zu 250 Kilometern. Die Russen waren dadurch bereits gezwungen, Versorgungslinien, Munition- und Treibstofflager, Kommandostationen und Radaranlagen weiter ins Hinterland zu verlegen. Die etwas höhere Reichweite der ATACMS ist aber nicht der einzige Vorteil. „Die Flugzeit der ATACMS ist im Vergleich mit den Storm Shadows deutlich geringer“, führt Hoffmann aus. „Storm Shadows brauchen 15 Minuten bis ans Ziel, ATACMS weniger als fünf Minuten.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Ukraine könnte die ATACMS für hochwertige, mobile Ziele einsetzen, sagt der Experte. Die russischen Flugabwehrsysteme S300 und S400 seien solche Ziele, für die man eventuell nur ein kurzes Zeitfenster habe, ehe die Russen sie schnell verlegen. „ATACMS würde das Fähigkeitsprofil der Ukraine in dieser Hinsicht deutlich erhöhen.“

Bisher hatten die Russen große Schwierigkeiten, die ukrainischen Angriffe mit Storm Shadows abzuwehren. Bei ATACMS-Raketen sind die Chancen der Russen aber höher, glaubt Hoffmann. Sie haben sehr wahrscheinlich bereits ukrainische Totschka-Raketen abgeschossen, sagt der Experte, die eine gewisse Ähnlichkeit zu ATACMS haben. Zwar erschwere das kurze Zeitfenster von fünf Minuten die Abwehr. Da ATACMS aber sehr hoch fliegen, sei die Radarerfassung sehr einfach und die Herausforderung bestehe vor allem darin, die Abwehrflugkörper zum Ziel zu lenken. „Die Russen könnten bei der Abwehr von ATACMS erfolgreicher sein als bei Storm Shadows“, so das Fazit.

ATACMS-Effekt wie bei Himars?

Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer hält einen Himars-Effekt wie im Sommer letzten Jahres und einen Schub für die ukrainische Offensive durch ATACMS für möglich. „Eine hohe Zahl von ATACMS, die rechtzeitig die Ukraine erreicht, könnte die gleiche Wirkung wie die 20 Himars-Systeme im Sommer letzten Jahres haben“, sagt Reisner im Gespräch mit dem RND. Sie würden der Ukraine einen enormen Vorteil bringen und „die asymmetrische Situation auf dem Gefechtsfeld wieder in eine symmetrische ändern“, sagt der Experte. Das heißt: Die Ukraine wäre den Russen bei den Angriffen nicht mehr unterlegen, sondern das Kräfteverhältnis an der Front wieder ausgeglichen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wiederholt sich der Himars-Effekt, könnten die Russen soweit unter Druck stehen, dass sie zu Verhandlungen bereit sind, meint Reisner. Erhalte die Ukraine keine ATACMS oder nur sehr wenige, stünden die Chancen dagegen nicht gut. „Dann kann sich die Ukraine nur langsam Feld für Feld unter großen Verlusten vorkämpfen.“