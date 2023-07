Russlands größter Rüstungskonzern beginnt die Panzermassenproduktion

Panzer, nur noch Panzer. Russlands größter staatlicher Rüstungskonzern Rostec macht Ernst: Die Tochterfirma Uralwagonsawod mit der größten Panzerfabrik der Welt stellt ab sofort nur noch Panzer her. Dies geht aus einer Pressemitteilung des Konzerns über die Umstrukturierung hervor. Reisebusse, Züge, U-Bahnen, Güterwaggons und Militärfahrzeuge, die bisher zur Produktpalette des Unternehmens zählten, werden erst einmal nicht weiter hergestellt.

Selbst Artilleriesysteme wie Haubitzen sollen künftig andere Unternehmen herstellen. Uralwagonsawod soll sich auf sein Hauptprodukt konzentrieren, den Panzer. Modelle der Typen T-72, T-80, T-90 und T-14 Armata werden dort gebaut. Erst im März kündigte Putin die Produktion von 1600 neuen Panzern an. Laut bulgarischen Militärbeobachtern versucht Russland, zum sowjetischen Konzept einer Flotte von vielen Tausend Panzern zurückzukehren. „Daraus lassen sich mehrere wichtige Schlussfolgerungen ziehen, wie zum Beispiel: Aufgrund des Krieges mit der Ukraine ist die russische Produktion derzeit nicht in der Lage, den Bedarf an Panzern für die russische Armee zu decken“, stellten die Experten fest.

Russlands Rüstungsindustrie produziert weiter

Bei den drei größten russischen Rüstungskonzerne, Uralwagonsawod, Omsktransmasch und Kurganmaschsawod, läuft die Produktion auf Hochtouren. Allein im vergangene Jahr hatte das Werk Kurganmaschsawod 1000 neue Mitarbeiter eingestellt, zuletzt weitere 1200. Dort werden Schützenpanzer wie das Modell BMP-3M gebaut, nach Angabe russischer Medien angeblich mehrere Hundert Fahrzeuge im Jahr. Aber auch Artilleriemunition wird dort produziert. Bei Omsktransmash werden inzwischen keine Panzer mehr neu gebaut, teilte der Konzern kürzlich mich, sondern ältere Kampfpanzermodelle vom Typ T-80 modernisiert und repariert. Dort stellt Russland außerdem TOS-Flammenwerfer her, die ähnlich wie eine Aerosolbombe einen explosiven Film in der Luft versprühen, der sich als riesiger Feuerball mit enormer Druckwelle entlädt. Die Produktion von Rüstungsgütern an dem Standort habe sich angeblich vervierfacht, so der russische Industrieminister Denis Manturow vor wenigen Tagen bei einem Besuch des Werks.

Einen Mangel an Elektronikbauteilen, wie noch vor einigen Monaten, gibt es offenbar nicht mehr. Die Russen haben offenbar neue Wege gefunden, Mikrochips, Halbleiter und andere wichtige Bauteile zu importieren. Inzwischen verkauft Russland auch wieder Dutzende Kampfhubschrauber und Kampfjets an afrikanische Länder wie Mali, Uganda und Simbabwe.

Kreml ist optimistisch – Beobachter zweifeln

Der US-Thinktank Jamestown Foundation schreibt in einer Analyse zum Zustand der russischen Rüstungsindustrie im Juni, „dass der Kreml hinsichtlich der Wirksamkeit und Effizienz optimistisch geworden ist“. Russlands Ministerpräsident Michail Mischustin und der Vizechef des Sicherheitsrates Dmitri Medwedew erklärten beide, dass die Produktion von Militärgütern „um ein Vielfaches“ gestiegen sei. Kremlchef Wladimir Putin erklärte später im Gespräch mit russischen Kriegskorrespondenten des Staatsfernsehens, es werde mehr als doppelt so viel produziert, räumte aber Defizite bei strategisch wichtigen Waffen ein, darunter Panzer und Langstreckenraketen.

Die Beobachter der Jamestown Foundation gehen allerdings nicht davon aus, dass es tatsächlich zu einer Produktionssteigerung kommt. Denn alle mit der Waffenherstellung verbundenen Industriezweige in Russland seien stark eingebrochen. Daher sei es eher möglich, dass die angebliche Produktionssteigerung Teil einer Desinformationskampagne des Kremls ist, um russische Rückschläge und Verluste in der Ukraine zu verbergen. Anfang der Woche ist sogar bekannt geworden, dass die Russen nach Asien exportierte Bauteile für Panzer und Raketen wieder zurückkaufen mussten. Der Empfänger von mehr als 6000 Zielfernrohren und 200 Kameras: die Panzerfabrik in Uralwagonsawod.