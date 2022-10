Kurz vor Rückeroberung: Ukrainische Armee erreicht Lyman – 5000 russische Soldaten eingekesselt

Lyman. Die ukrainischen Truppen haben die strategisch wichtige Stadt Lyman im Gebiet Donezk erreicht. Laut mehreren Quellen, etwa dem „Bild“-Journalisten Julian Röpcke, sind die Streitkräfte über Nordwesten bereits in die Stadt eingerückt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine im Liveblog +++

Auch prorussische Quellen berichten vom ukrainischen Einmarsch in Lyman. Der russische Militärblogger Semjon Pegow berichtet auf seinem Telegram-Kanal „WarGonzo“, dass ukrainische Streitkräfte – die er als „Neonazis“ bezeichnet – bereits durch die zentralen Straßen der Stadt ziehen und Dokumente kontrollieren würden. Dies sei von mehreren Quellen bestätigt worden, schrieb er. „Wenn es eine Chance gibt, die Stadt zu verteidigen und zurückzuerobern, dann ist sie unglaublich klein.“

Die Rückeroberung der Stadt scheint nun nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Ein Video, das in den Sozialen Medien unter anderem vom Leiter des ukrainischen Präsidialbüros, Andrij Jermak, geteilt wurde, zeigt bereits zwei ukrainische Soldaten, die am Stadteingangsschild die Landesflagge hissen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

5000 russische Soldaten eingekesselt

Nach Angaben des ukrainischen Militärs befinden sich rund 5000 russische Soldaten in der Stadt. Am Samstagmorgen teilte der ukrainische Verwaltungschef für Luhansk, Serhij Hajdaj, mit, dass diese von den eigenen Streitkräften eingekesselt worden seien. „Die Okkupanten haben ihre Führung gebeten, nach Möglichkeit herauszukommen, woraufhin sie eine Abfuhr erhielten“, sagte er.

Hauptstadt-Radar Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

„Sie haben jetzt drei Handlungsmöglichkeiten: Entweder können sie versuchen auszubrechen oder sie ergeben sich. Oder sie sterben alle zusammen. Da sind von ihnen etwa 5000, eine genaue Zahl gibt es nicht.“ Eine solche Zahl an eingekesselten Russen habe es überhaupt noch nicht gegeben in dem Krieg, sagte Hajdaj. Er erklärte, alle Nachschubrouten für die russischen Streitkräfte in Lyman seien blockiert.

Hajdajs Angaben konnten zunächst nicht unabhängig bestätigt werden. Russland hat die Einkesselung seiner Truppen in Lyman nicht bestätigt und russische Analysten erklärten, Moskau sende weitere Soldaten in das Gebiet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schwere Niederlage für Putin

Westliche Militärexperten gehen davon aus, dass Lyman in den nächsten Tagen komplett befreit wird. Die US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) etwa rechnet mit einer wahrscheinlichen Rückeroberung Lymans (ISW) in den kommenden Tagen. Das Gebiet um Lyman ist wichtig als Brückenkopf für einen weiteren Vormarsch der ukrainischen Truppen tief in das benachbarte Gebiet Luhansk hinein.

„Mit Putin wird es jetzt noch einmal gefährlich“ Ein Gespräch mit dem Psychologen und Hirnforscher Ian Robertson über den eigenartigen Zustand des russischen Präsidenten und die ungesunde Wirkung jahrzehntelanger absoluter Macht. Jetzt mit RND+ lesen

Für die Armee des russischen Präsidenten Wladimir Putin wäre das eine neue massive Niederlage in der seit mehr als sieben Monaten andauernden Invasion. Der Kremlchef hatte am Freitag die besetzten Teile der Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson unter internationalem Protest annektiert. Kein Staat erkennt diesen Bruch des Völkerrechts an. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte angekündigt, alle besetzten Territorien zu befreien. Er setzt dazu auf schwere Waffen des Westens und auf Militärberater der Nato-Staaten.

mit dpa