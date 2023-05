Joint Venture mit Rüstungskonzern: Rheinmetall repariert und baut Panzer in der Ukraine

Landesweiter Luftalarm

Russland überzieht Ukraine mit Drohnen und Raketen

Am Wochenende ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf Staatsbesuchen in Europa – am Sonntag auch in Berlin. Russland fliegt währenddessen Luftangriffe auf mehrere Landesteile. Viele der Attacken können nach ukrainischen Angaben abgewehrt werden.