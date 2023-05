﻿Die Russen lernen dazu: Russisches Militär kann ukrainischen Funk abhören – Experten sind alarmiert

Zu Beginn des Krieges schüttelten Militärs im Westen noch den Kopf über die amateurhaften Fehler der Russen. Doch inzwischen haben die russischen Streitkräfte aus ihren Misserfolgen gelernt – und machen den Ukrainern die Gegenoffensive damit schwerer.

Russland hat seit Kriegsbeginn aus ihren Misserfolgen in der Ukraine dazugelernt und die Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte wird daher zu einer „großen taktischen Herausforderung“. Das ist das Ergebnis einer Studie des britischen Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (Rusi). In allen Bereichen des russischen Militärs, von der Infanterie und den Panzerbrigaden bis hin zur elektronischen Kampfführung, habe es Anpassungen gegeben. Die Moral der russischen Soldaten an der Front sei Russlands größte Schwäche.