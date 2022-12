Russische Geschosse treffen Geburtsklinik in Cherson

Russland setzt die Angriffe auf die Ukraine fort. Am Mittwoch wird in Cherson unter anderem eine Geburtsklinik getroffen, kurz nachdem zwei Frauen dort Kinder zur Welt gebracht hatten.

Kiew. Bei russischen Angriffen sind in der Ukraine mindestens acht Menschen verletzt worden. Drei von ihnen hätten im umkämpften Bachmut Verletzungen erlitten, sagte der Gouverneur der Region Donezk, Pawlo Kyrylenko, am Mittwoch. In der Region Cherson trafen russische Geschosse eine Geburtsklinik, kurz nachdem zwei Frauen dort Kinder zur Welt gebracht hatten. Nach Angaben von ukrainischer Seite wurde dabei niemand verletzt.

In Cherson wurden bei dem Angriff Wohngebäude, ein Kindergarten und eine Bäckerei beschädigt, wie Gouverneur Jaroslaw Januschewitsch mitteilte. Das Büro des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj erklärte, beim Beschuss eines Dorfes in der Region seien drei Zivilisten verletzt worden, darunter ein 14-Jähriger.

Das Institute for Study of War, eine Washingtoner Denkfabrik, erklärte in seiner am Mittwoch veröffentlichten Analyse, die russischen Bemühungen zur Eroberung von Bachmut stünden möglicherweise kurz vor dem Höhepunkt. Das russische Militär habe viele Verluste erlitten und die Ausrüstung gehe zur Neige. Die russischen Vorstöße würden wahrscheinlich zurückgehen, es sei denn, es träfen bald bedeutende Verstärkung und Nachschub an Artilleriegeschossen ein, hieß es in der Analyse.

Angesprochen auf den Vorschlag der Ukraine für eine Friedenskonferenz im Februar bekräftigte Kremlsprecher Dmitri Peskow die bekannten russischen Forderungen. Jeder Friedensplan stehe unter der Voraussetzung, dass Russland über die annektierten Gebiete in der Ukraine herrsche, sagte er.

„Es gibt noch keinen Friedensplan der Ukraine“, sagte Peskow während einer Telefonkonferenz mit Reportern. „Und es kann keinen ukrainischen Friedensplan geben, der nicht die heutigen Realitäten in Bezug auf das russische Territorium und die Eingliederung der vier neuen Regionen in Russland berücksichtigt.“ Jeder Plan, der diese Realitäten nicht anerkenne, könne nicht als Friedensplan bezeichnet werden.

