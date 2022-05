Ukraine: Russland bereitet Großangriff im Donbass vor

Soldaten in der ukrainischen Stadt Severodonetsk.

Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs bereitet die russischen Streitkräfte im Donbass einen Großangriff auf den Raum Slowjansk vor. Aktuell verlege der Kreml neue Einheiten in das Gebiet, hieß es in einem Lagebericht. Auch moderne Kampfhubschrauber seien in die Region gebracht worden.