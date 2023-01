﻿Wie ein Mann aus Sachsen seine ukrainische Frau retten wollte – und mit 300 Splittern im Kopf zurückkehrte

Eine ältere Frau geht mit ihren Hunden an einem durch russische Luftangriffe beschädigten Wohnhaus in der ukrainischen Stadt Borodjanka vorbei.

Borna. Manchmal hat er noch Kopfschmerzen. Wegen der Splitter im Kopf. Mit denen muss Steve Meiling leben, seit er mit dem Auto kurz vor Kiew unterwegs war und beschossen wurde. Das ist jetzt fast elf Monate her. Mittlerweile lebt der 44-Jährige mit seiner ukrainischen Ehefrau Anna und deren Sohn zusammen im sächsischen Borna.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine in unserem Liveblog +++

Es war der 25. Februar des vergangenen Jahres, als Meiling, der seine Brötchen als Lackiervorbereiter beim Autohersteller VW verdient, in Lebensgefahr geriet. 28 Kilometer vor Kiew, dem Ziel seiner Fahrt. Einen Tag vorher war er im sächsischen Borna ins Auto gesprungen, um Anna, die er einige Monaten zuvor geheiratet hatte, nach Deutschland zu holen. Es war der erste Tag des russischen Angriffs auf die Ukraine.

Sind nach aufregenden Wochen im vergangenen Jahr nun glücklich zusammen im sächsischen Borna: Anna und Steve Meiling. © Quelle: privat

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Anna Meiling hatte Deutschland wieder verlassen müssen, weil ihr noch ein Sprachzertifikat für eine endgültige Aufenthaltserlaubnis fehlte. Und für Steve Meiling stand sofort fest, dass er seine Angetraute in Sicherheit bringen musste. Er war fast am Ziel, also kurz vor der ukrainischen Hauptstadt, als er ins Feuer geriet.

„Die hielten mich für einen Spion“

In den gezielten Beschuss von Russen, die alles ins Visier nahmen, was sich auf der Straße bewegte. „Davon gibt es auch ein Video“, sagt er. Es stammt von ukrainischen Youtubern, die russische Attacken auf Zivilisten filmisch aufbereiteten und ins Netz stellten.

Meiling wurde schwer am Kopf verletzt. Er landete im Krankenhaus von Borodjanka. Wie die Bornaer Partnerstadt Irpin in der Nähe von Kiew geriet auch Borodjanka in den Monaten danach immer wieder wegen verheerender russischer Angriffe in den Schlagzeilen. Dort wurde Meiling keineswegs mit offenen Armen empfangen.

„Die hielten mich für einen Spion.“ Eine Vermutung, die in Kriegszeiten niemand persönlich nehmen darf. Das klärte sich auf. Und Meiling wurde in einem Krankenhaus mit einem Standard, wie es ihn zu DDR-Zeiten gegeben hatte, behandelt. „So, wie es im Krieg üblich ist“, erzählt er. Also: „Wunde sauber machen und zunähen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Steve Meiling nach seiner Verletzung im Krankenhaus von Borodjanka. © Quelle: privat

Während seines Aufenthalts im Krankenhaus von Borodjanka wurde die Klinik selbst Ziel russischer Angriffe. Von Deutschland aus gab es Versuche, ihn nach Hause zu holen, was nicht glückte.

Kurz darauf konnte er das Krankenhaus verlassen. In einem kleinen Dorf stieß Ehefrau Anna zu ihm. In einer langen Fahrt gelang es beiden, bis zur ukrainisch-polnischen Grenze zu kommen. Nach einem Tag Wartezeit dort ging es durch Polen weiter ins sächsische Borna.

Steve Meiling (M.) nach Rückkehr und Klinikaufenthalt bei der Pressekonferenz im Bornaer Rathaus mit der damaligen Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (l., Linke) und dem Bornaer Feuerwehrchef Kai Noeske. © Quelle: Jens Paul Taubert

Trotz Operationen 300 Splitter im Kopf

Hier wurde Steve Meiling zunächst in der Sana-Klinik untersucht, später kam er in die Leipziger Universitätsklinik. Dort wurden ihm einige Splitter entfernt. Allerdings längst nicht alle Fremdkörper, sodass noch etwa 300 Splitter in seinem Kopf sind.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ob die irgendwann rauswachsen oder ob sie sich verkapseln, das weiß ich nicht.“ Die behandelnden Ärzte können keine belastbare Prognose geben. Die Folge sind Kopfschmerzen in unregelmäßigen Abständen, „vielleicht zwei-, dreimal im Monat“. Meiling: „So etwas hatte ich vorher nicht.“

Mit Frau und Sohn zusammen daheim

Immerhin hat er jetzt seine Familie bei sich in Borna. Ehefrau Anna, mit der er mehrsprachig kommuniziert, arbeitet in einem Hotel. Er steht wieder beim Autobauer im Schichtbetrieb. Annas 14-jähriger Sohn geht in eine Bornaer Schule. Nur die Schwiegereltern sind noch in Kiew, wo es derzeit vergleichsweise ruhig ist.

In der Ukraine waren Steve und Anna Meiling seit nahezu zehn Monaten nicht mehr. Irgendwann aber, so hofft der 44-Jährige, wird die kleine Familie wieder dorthin fahren.