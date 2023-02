Unterstützung für Ukraine: Selenskyj dankt Deutschland und Partnern

Newsletter „What's up, America?“ Newsletter „What's up, America?“

Fünf Gründe für eine US-Präsidentin Nikki Haley

Die frühere Gouverneurin von South Carolina bringt die Wahlkampfpläne der mächtigen Männer in den USA durcheinander. Außerdem in dieser Ausgabe: Warum Kevin McCarthy Pluspunkte sammelt. Warum Donald Trump an Einfluss verliert. Und warum in Frisco, Colorado, die neue Apple Watch dauernd Alarm schlägt.