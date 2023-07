Sprengen die Russen das AKW Saporischschja in die Luft?

„Wir haben jetzt von unserem Geheimdienst die Information, dass das russische Militär auf den Dächern mehrerer Reaktorblöcke des AKW Saporischschja Gegenstände platziert hat, die Sprengstoff ähneln“, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner Videoansprache in der Nacht zu Mittwoch. Er rief die internationalen Partner auf, den Druck auf Russland zu erhöhen und so eine nukleare Katastrophe abzuwenden. Russland stritt die Vorwürfe ab und behauptete, ohne Beweise vorzulegen, die ukrainische Armee plane selbst einen Angriff auf das Kernkraftwerk.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die ukrainischen Behörden bereiten seit einigen Wochen die Bevölkerung rund um das AKW auf den Ernstfall vor. In weißen Schutzanzügen und mit Strahlungsmessgeräten ausgestattet übten ukrainische Rettungskräfte im Juni das Vorgehen beim Austritt von Radioaktivität. Alle Einwohnerinnen und Einwohner im Umkreis von 50 Kilometern sollen bei einem Unfall evakuiert werden. Rettungskräfte sprechen von 300.000 Menschen. Mit einer schweren nuklearen Verseuchung rechnen die Behörden auch noch im Umkreis von 100 Kilometern. „Es gibt verschiedene Szenarien, aber wir bereiten uns auf das kritischste Szenario vor“, so der stellvertretende Energieminister Jurij Wlasenko.

Wie groß ist die Gefahr am AKW?

Wie groß die Gefahr am Kernkraftwerk genau ist, hängt von der Durchschlagskraft der Sprengladungen ab, sagt Clemens Walther, Leiter des Instituts für Radioökologie und Strahlenschutz der Universität Hannover. „Die Außenhülle des KKW Saporischschja ist so robust, dass schon die Durchschlagskraft eines Militärjets notwendig wäre“, so der Experte im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Sollte die äußere Hülle bei der Sprengung durchschlagen werden, sei der Reaktor im Inneren aber noch nicht zerstört. „Es gibt noch zwei weitere Schutzhüllen um den Reaktor, unter anderem den zwei Meter dicken biologischen Schild aus Beton und den Reaktordruckbehälter selbst aus ca. 20 Zentimeter Metall“, erklärt Walther.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aus Sicherheitsgründen wurden die sechs Reaktorblöcke das AKW bereits vor Monaten heruntergefahren. Sie stehen also nicht mehr unter Druck und viele radioaktive Stoffe sind bereits zerfallen. „Deshalb ist die Gefahr geringer als noch vor einem Jahr“, sagt Walther. Sollte es zu einer Freisetzung von Radioaktivität kommen, wäre das Ausmaß der Kontamination laut dem Experten sehr viel kleiner und nicht mit den Katastrophen von Fukushima oder Tschernobyl vergleichbar. „Bei einer Zerstörung der Schutzhülle wären die Auswirkungen vor allem lokal bemerkbar, also auf dem Kraftwerksgelände.“ Nur wenn es zu einem Brand oder einer Explosion komme, könne der Wind radioaktive Partikel auch einige Kilometer weit tragen. „Kleinste Spuren könnten auch in Deutschland messbar sein, aber diese wären gesundheitlich unbedenklich“, sagt Walther. Ernsthafte Auswirkungen gebe es nur vor Ort.

Moskau und Kiew werfen einander geplanten Anschlag auf AKW in Saporischschja vor Russische Truppen halten das Kraftwerk im Süden der Ukraine seit März 2022 besetzt. © Quelle: Reuters

Der US‑Thinktank Institute for the Study of War (ISW) kommt in einer Analyse zu dem Schluss, dass der Kreml einen sogenannten False-Flag-Angriff auf das AKW rhetorisch vorbereitet. Gemeint ist der Versuch, einen späteren Angriff Russlands der Ukraine anzuhängen. „Es ist derzeit aber unwahrscheinlich, dass Russland einen nuklearen Zwischenfall im Atomkraftwerk auslöst“, so die ISW-Experten. Sie glauben, dass Russland vor dem Nato-Gipfel versucht, die Ukraine als verantwortungslos darzustellen und von einer Gegenoffensive in der Region Saporischschja abzuhalten.

Ausfall der Kühlung bleibt eine Gefahr

Trotz heruntergefahrener Reaktoren ist das Kraftwerk weiterhin auf eine durchgehende Kühlung angewiesen. Derzeit sei der Wasserstand im Kühlteich des Kraftwerks stabil, teilte der ukrainische Kraftwerksbetreiber Energoatom am Mittwoch mit. Die Zerstörung des Kachowka-Staudamms, der das Wasser des Flusses Dnipro aufstaut und aus dem Kühlwasser entnommen wird, habe bisher zu keiner kritischen Situation geführt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Zerstörung des Staudamms und des angrenzenden Wasserkraftwerks hatte international Empörung hervorgerufen. „Was mit dem Kachowka-Wasserkraftwerk geschah, ist ein Vorgeschmack auf das, was im AKW Saporischschja in viel größerem und beängstigenderem Ausmaß geschehen kann“, fürchtet nun der ukrainische Experte für nukleare Sicherheit Yuriy Kostenko.

Clemens Walther betont, dass der Ausfall der Kraftwerkskühlung weiterhin eine große Gefahr darstellt. „Wenn die Stromversorgung längere Zeit unterbrochen wird, die Pumpen für das Kühlwasser nicht funktionieren oder das Wasserbecken leer ist, besteht noch immer die Gefahr einer Überhitzung“, sagt der Experte aus Hannover. „Im Ernstfall könnte es zur ernsthaften Beschädigung der Brennelemente kommen.“ Radioaktivität verlasse dann aber nicht zwangsläufig den Reaktorblock. Er verweist auf den Reaktorunfall im AKW Three Mile Island 1979 in den USA, bei dessen Kernschmelze praktisch keine Radioaktivität aus dem Reaktor ausgetreten war.

Das AKW Saporischschja ist das größte Kernkraftwerk Europas. Am 4. März 2022, wenige Tage nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, hatte das russische Militär das AKW eingenommen. Da sich das Kernkraftwerk nahe der Frontlinie befindet, stand es immer unter Beschuss. Nach ukrainischen Angaben wurden mehr als 100 Beschäftigte von den russischen Besatzern gefoltert. Etwa 500 Soldaten der russischen Armee sollen sich auf dem Kraftwerksgelände aufhalten.