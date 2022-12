Ukraine will Ende Februar über Frieden verhandeln - unter einer Bedingung

In einer internationalen Konferenz will die Ukraine über Möglichkeiten für einen Frieden beraten. Doch Russland will die Regierung nur dabei haben, wenn das Land sich vorher für seine Kriegsverbrechen verantworte.

Kiew. Die ukrainische Regierung will bis Ende Februar in einer international besetzten Konferenz über Möglichkeiten für einen Frieden nach einem Jahr Krieg in der Ukraine beraten. Nach Möglichkeit sollte der Gipfel in der UN-Zentrale in New York stattfinden, sagte Außenminister Dmytro Kuleba am Montag der Nachrichtenagentur AP. UN-Generalsekretär António Guterres könnte als Vermittler fungieren. „Es geht darum, alle an Bord zu bringen.“

Auf die Frage, ob damit auch Russland gemeint sei, antwortete Kuleba, die Führung in Moskau müsse sich erst für Kriegsverbrechen verantworten, etwa vor einem internationalen Tribunal, bevor sie Teil von Friedensverhandlungen sein könne. Er könne ohnehin keine echte Verhandlungsbereitschaft von russischer Seite erkennen.

Kuleba betonte bei dem Gespräch in seinem Ministerium in Kiew, die Ukraine werde alles daran setzen, den Krieg gegen Russland im Jahr 2023 zu gewinnen. „Jeder Krieg endet als Resultat von Handlungen auf dem Schlachtfeld und am Verhandlungstisch.“

Gefechte um Frontstadt Bachmut gehen weiter

Gleichzeitig haben am Montag russische Invasionstruppen und ukrainische Verteidiger die Gefechte um die Frontstadt Bachmut im Osten der Ukraine fortgesetzt. Dabei seien erneut mehrere Vorstöße russischer Einheiten abgeschlagen worden, teilte der Generalstab in Kiew am Montag mit.

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

Die Stadt Bachmut gilt als sogenannter Eckpfeiler der Front im Osten der Ukraine. Ein Durchbruch an dieser Stelle würde den russischen Truppen ein Vordringen tief ins Hinterland der ukrainischen Linien ermöglichen. Die Stadt ist inzwischen von den Verteidigern zur Festung ausgebaut worden.

Mehrere Artillerieangriffe

Ukrainische Artillerie traf am Montag eine Ansammlung russischer Truppen in der Ortschaft Polowinkino in der Region Luhansk im Osten des Landes. Dabei seien rund 150 Soldaten getötet oder verwundet worden, hieß es. Ein ähnlicher Artillerieangriff auf russische Truppen in der Region Cherson im Süden der Ukraine habe rund 50 Soldaten getötet und weitere 100 verwundet, teilte der Generalstab in Kiew mit. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig prüfen.

Russland meldet Abschuss ukrainischer Drohne

Zudem haben die russischen Streitkräfte am Montag den Abschuss einer ukrainischen Drohne im Anflug auf einen Luftwaffenstützpunkt tief in Russland gemeldet. Drei Soldaten seien in Engels von Trümmerteilen getötet worden, teilte das Moskauer Verteidigungsministerium mit.

Die Ukraine bestätigte den Vorfall nicht direkt. Ein Luftwaffensprecher, Jurij Ihnat, sagte im ukrainischen Fernsehen: „Das sind Konsequenzen der russischen Aggression. Falls die Russen dachten, der Krieg würde sie nicht im tiefen Hinterland betreffen, irren sie sich zutiefst.“

Keine Flugzeuge beschädigt

Der Luftwaffenstützpunkt in der Nähe der Stadt Saratow an der Wolga liegt mehr als 600 Kilometer östlich der ukrainischen Grenze. Auf ihm sind atomwaffenfähige strategische Bomber der Typen Tu-95 und Tu-160 stationiert, die bei Luftangriffen auf die Ukraine eingesetzt worden sind. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums wurden keine Flugzeuge bei dem Angriff am Montag beschädigt.

Putins Schwäche – Moskau entgleiten die Ex-Sowjetstaaten Kremlchef Wladimir Putin kämpft nach zahlreichen Niederlagen in seinem Krieg in der Ukraine auch um seinen Ruf als starker Anführer weit über Russland hinaus. © Quelle: dpa

Auf der russischen Nachrichtenseite Basa hieß es, vier Menschen seien auf dem Stützpunkt verletzt worden, ein Feuer sei ausgebrochen und Explosionen und Sirenen seien zu hören gewesen. Ein Video dazu stellte Basa auf seinen Telegram-Kanal.

Kiew bestätigte bisher keinen Drohnenangriff in Russland

Offiziell bestätigt hat Kiew bisher keinen Drohnenangriff in Russland und sich zweideutig zu einem ähnlichen Vorfall am 5. Dezember geäußert. Da wurden Drohnenangriffe auf Engels und den Stützpunkt Djagilewo in der Region Rjasan gemeldet, bei denen drei Soldaten getötet und vier weitere verwundet sein sollen. Moskau reagierte mit schweren Raketenangriffen auf ukrainische Städte, die Wohngebiete trafen und bei denen Zivilisten getötet wurden.

Am Montag meldete die russische Nachrichtenagentur Tass einen weiteren Zwischenfall, der nicht unabhängig bestätigt werden konnte. Russische Sicherheitskräfte hätten vier ukrainische Saboteure getötet, die über die Grenze in die Region Brjansk gelangen wollten, hieß es in dem Bericht. Die vier Personen hätten Sprengstoff bei sich gehabt, als sie am Sonntag aufgehalten worden seien.

RND/AP/dpa