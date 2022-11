Täglich ein Blackout: Regelmäßige Stromabschaltungen in der Ukraine angekündigt

Menschen gehen in der Dämmerung über den Platz der Unabhängigkeit in Kiew. (Archivbild) Der staatliche ukrainische Energieversorger hat am Samstag regelmäßige Stromabschaltungen in der Hauptstadt und sieben anderen Regionen des Landes angekündigt.

© Quelle: Andrew Kravchenko/AP/dpa