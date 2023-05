Der lange Weg in die EU: Ukraine will die Korruption im eigenen Land bekämpfen

Berlin. Die Ukraine hat auf ihrem schwierigen Weg der Integration in die Europäische Union bereits ein gutes Niveau erreicht, es bleibt aber noch viel zu tun. Während beispielsweise in den Bereichen Zoll, Außenwirtschaft, Energie und Sicherheit schon eine gute Harmonisierung mit europäischen Standards erzielt wurde, muss Kiew bei der Stärkung der Rechtsstaatlichkeit und im Kampf gegen die Korruption noch zulegen. Das stellte der Sondergesandte für die Östliche Partnerschaft im Auswärtigen Dienst der EU, Dirk Schübel, am Donnerstag in Berlin fest.

Wie Schübel während der 12. Wirtschaftspolitischen Gespräche des Ostinstituts Wismar sagte, gibt es in Sachen Rechtsstaatlichkeit derzeit mehrere Punkte, an denen die Ukraine noch arbeiten muss. Dazu gehört etwa das Auswahlverfahren für Richter an Verfassungsgerichten, die Korruption in Unternehmen, die Antigeldwäschegesetzgebung, ein Mediengesetz, das frei von externen Einflüssen ist, die Gesetzgebung zur Eindämmung von Oligarchen oder auch ein Gesetz, das die Rechte der in der Ukraine lebenden Minderheiten sichert.

Keine Sonderregelung zum Beitritt

Gerade auf Letzteres würden einige EU-Mitgliedsstaaten sehr viel Wert legen, sagte Schübel, ohne Bespiele zu nennen. In der Ukraine leben beispielsweise über 500.000 Rumänen, über 200.000 Bulgaren und über 150.000 Ungarn, die ihre Sprachen und kulturellen Traditionen weiter pflegen wollen.

Insgesamt muss die Ukraine nach Schübels Worten noch 33 Kapitel mit Tausenden Seiten abarbeiten, wobei es um europäische Standards bei Menschenrechten ebenso geht, wie um die marktwirtschaftliche Ausrichtung des Landes oder um den Nachweis, dass die Wirtschaft fähig ist, dem EU-Wettbewerb standzuhalten. Die EU helfe, wo sie kann, betonte Schübel und nannte 68 Milliarden Euro, die seit Beginn des russischen Angriffs als Hilfen in die Ukraine geflossen sind. Dennoch werde es keine Sonderregelung zum Beitritt geben. Der Ukraine wurde im Juni 2022 der Kandidatenstatus zugesprochen.

„Zwei große Brocken“ für die EU

Oleksii Zhmerenetskyi, Mitglied im Antikorruptionsausschuss des ukrainischen Parlaments, der Rada, erläuterte, dass man große Hoffnung auf die Digitalisierung setzt. „Wir wollen alle Entscheidungen transparent machen, sodass man alles nachverfolgen kann“, sagte der Abgeordnete und nannte als Beispiel unter anderem die verbreitete Korruption bei der Vergabe von Baugenehmigungen.

Die Regierung habe 94 Projekte zur digitalen Transformation angeschoben, damit Register einsehbar und Datenbanken öffentlich zugänglich werden. Der Schutz für Richter wurde erhöht, um ihnen im Antikorruptionskampf den Rücken zu stärken, berichtete Zhmerenetskyi, räumte zugleich aber auch ein, dass die Reform der Staatsanwaltschaften noch nicht abgeschlossen sei. „Wir fordern von unserem Beamten, dass sie transparent arbeiten, unabhängig davon, ob Krieg herrscht oder nicht“, betonte der Radaabgeordnete und fügte hinzu: „Wir haben erkannt, dass der Kampf gegen Korruption der Schlüssel für Investitionen und Finanzhilfen zum Wiederaufbau ist.“

Stefan Kägebein, Regionaldirektor Osteuropa des Ostausschusses der Deutschen Wirtschaft (OA), erläuterte, mit der ukrainischen Landwirtschaft und dem Umweltsektor würden „zwei große Brocken“ in die EU kommen. Gerade die ukrainische Industrie sei noch sehr CO2-lastig. Dennoch würde die Nachfrage deutscher Unternehmen nach Investitionen in der Ukraine steigen, sagte Kägebein. Nicht zuletzt seit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) Anfang April bei seinem Besuch in Kiew Investitionsschutzgarantien in Aussicht gestellt habe.