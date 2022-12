Ukraine: Video soll deutschen Gepard-Panzer im Einsatz zeigen

Widerstand in Russland: Wächst die Wut auf den Krieg?

Sabotage, Anschläge, Proteste: Auch in Russland schauen nicht alle tatenlos zu, wie der Kreml russische Soldaten für den Vernichtungs­krieg gegen die Ukraine verheizt. Experten rechnen mit neuen Protesten in Russland – wo bleibt der Aufschrei, und was kann er verändern?