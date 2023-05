Warum Selenskyj mit Staatsgästen durch Kiew schlendert - und sie nicht im Bunker trifft

Kiew/Berlin. Zahlreiche Staatsgäste hat der ukrainische Präsident seit der russischen Invasion bereits in der Hauptstadt Kiew empfangen. Olaf Scholz, Joe Biden, Ursula von der Leyen – Wolodymyr Selenskyj traf seit Februar 2022 die wichtigsten Politiker der Welt. Auffällig: Mit vielen schlendert er durch die Straßen Kiews. Ringsherum stehen eingestürzte Gebäude, die bei russischen Raketenangriffen zerstört wurden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

Fast täglich heulen die Sirenen in der ukrainischen Hauptstadt und den umliegenden Gebieten – das musste unter anderem auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am eigenen Leib erfahren, als er im Oktober 2022 in einem Kiewer Vorort angekommen war und prompt Luftalarm ausgelöst wurde. Schnell wurde Schutz in einem Luftschutzkeller gesucht.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wartet in einem Kiewer Vorort nach einem Luftalarm in einem Luftschutzbunker und spricht mit und lässt sich Erfahrungen erzählen. © Quelle: Michael Kappeler/dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für die Menschen in der Ukraine und Präsident Selenskyj gehört das schon zum Alltag. Immer wieder sterben Bewohner Kiews und anderer Städte bei Raketenangriffen. Selenskyj hält das aber auch nicht davon ab, seine Soldaten an der Front zu besuchen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei einem Frontbesuch in der Region Charkiw im Mai 2022. © Quelle: Ukrainian Presidential Press Office/UPI Photo via Newscom picture alliance

Es drängt sich die Frage auf, ob der ukrainische Präsident damit kein Sicherheitsrisiko eingeht. In Bunkern sollte es für doch viel sicherer sein, sollte man meinen. Gerade, weil der Kreml Selenskyj nach Kriegsbeginn zum Staatsfeind Nummer eins erklärt hat. Nach einem angeblichen Drohnenangriff auf den Kreml und Wladimir Putin Anfang Mai – Russland beschuldigte die Ukraine, die die Vorwürfe kategorisch zurückwies – drohte Moskau mit Gegenmaßnahmen. Einen gezielten Angriff auf Selenskyj? So forderte es zumindest der Ex-Kremlchef Dmitri Medwedew: „Nach dem heutigen Terrorakt gibt es keine andere Variante als die physische Eliminierung Selenskyjs und seiner Clique“, schrieb Medwedew auf Telegram.

Selenskyj schon mehrfach Ziel von Attentaten gewesen

„Putin wollte Selenskyj und seine ganze Familie bereits umbringen lassen. Es gab Killerkommandos in den ersten Kriegstagen, die nach Kiew entsandt wurden, um die politische Elite der Ukraine auszumerzen“, sagt der Militärexperte Gustav Gressel vom European Council on Foreign Relations in Berlin gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Auch später sei eine Ermordung Selenskyjs häufiger fehlgeschlagen. Bis Januar diesen Jahres soll er mindestens zwölf Attentaten entgangen sein, zweimal nur knapp.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Krisen-Radar RND-Auslandsreporter Can Merey und sein Team analysieren die Entwicklung globaler Krisen im neuen wöchentlichen Newsletter zur Sicherheitslage – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Militärexperte: „Deshalb geht er mit Biden spazieren und sitzt nicht im Bunker“

Die Ukraine rechne jederzeit mit gezielten Raketenangriffen auf ihren Präsidenten. Um solchen Angriffen zu entgehen, treffe Selenskyj spezielle Sicherheitsmaßnahmen. „Man sieht Selenskyj oft mit Staatsgästen, beispielsweise mit Joe Biden, in der Stadt herumspazieren. Genau das ist so eine Sicherheitsmaßnahme“, erklärt Gressel. „Russland hat aus der Sowjetzeit genaue Kenntnisse über jeden einzelnen Bunker in Kiew. Die sind zum Teil enorm tief, aber die Ukraine rechnet damit, dass man jeden Bunker in der Hauptstadt knacken kann.“

Die Tiefe der Bunkeranlagen könnte auch zu einem Problem werden. Bis Selenskyj in einen der Bunker hinabgestiegen und dieser verschlossen wäre, dauere es sehr lange, so der Experte. Auch eine Evakuierung aus einem der Bunker würde viel Zeit in Anspruch nehmen. „Es dauert nicht lange, bis eine Überschallwaffe einschlägt“, gibt Gressel zu Bedenken. Wenn Selenskyj dagegen frei herumlaufe, hätten die Russen ein viel größeres Problem, zeitnah dort anzugreifen, wo er sich gerade befindet. „Die Fernsehbilder sind ja nicht live, sondern werden mit Verzug ausgestrahlt. Zudem hat Russland große Probleme, mobile Ziele zu treffen“, so Gressel weiter. Zumal sei es unwahrscheinlich, dass Russland Selenskyj mit Raketen angreife, wenn er von einem anderen Staatsoberhaupt begleitet werde. „Deshalb geht er mit Biden spazieren und sitzt nicht im Bunker.“

Familie lebt nicht bei Selenskyj

Wenn Selenskyj (45) nicht unterwegs ist, lebt er in einem kleinen, geheimen, bunkerähnlichen Gebäude in Kiew. In der Youtube-Dokumentation „Das Jahr“, die zum ersten Jahrestag der russischen Invasion am 24. Februar veröffentlicht wurde, zeigt der Präsident einem ukrainischen Journalisten die bescheidene Wohnung von innen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seine Familie ist nicht bei ihm. Wie er im Februar diesen Jahres während einer Pressekonferenz erklärte, seien seine Frau und Kinder aber in der Ukraine. „Ich bin stolz darauf, so unendlich glücklich mit meiner Familie und meinem Land sein zu dürfen“, sagte er. Allerdings sehe er sie nicht oft, seine Eltern gar nicht.