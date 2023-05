„Den Verlauf des Krieges geformt“: Warum westliche Raketenabwehrsysteme so wichtig für die Ukraine sind

Zürich/Kiew. Am Tag nach der Europatour des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hat Russland Kiew zum achten Mal im Mai mit Raketen angegriffen. Nach Militärangaben sei die ukrainische Hauptstadt am frühen Dienstagmorgen mit Drohnen, Marschflugkörpern und ballistischen Raketen beschossen worden. Alle 18 Geschosse, darunter sechs der von Russland als Wunderwaffe angepriesenen Hyperschallraketen vom Typ Kinschal sowie sechs sogenannte Kamikaze-Drohnen vom iranischen Typ Shahed-136/131, seien abgefangen und abgeschossen worden.

Damit dies auch in Zukunft möglich bleibt, holte sich Selenskyj bei seinen Besuchen in gleich mehreren europäischen Staaten neue Waffenzusagen ab. Für die Abwehr von russischen Luftangriffen sicherte Großbritannien der Ukraine die Lieferung von unter anderem Hunderten Flugabwehrraketen zu. Aus Deutschland sollen vier weitere Flugabwehrsysteme Iris-T-SLM übergeben werden.

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

Gerashchenko: „Danke an die Verbündeten, die die Ukraine mit Luftverteidigung versorgen“

Die Ukraine ist in der Luftverteidigung in den vergangenen Monaten bereits deutlich besser geworden, „weil sie es mittlerweile schaffen, auch kleinere Drohnen treffsicher abzuschießen“, sagt Marcel Berni, Militärexperte an der Schweizerischen Militärakademie der ETH Zürich, am Dienstag gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Die Stärke der in der Ukraine eingesetzten Abwehrsysteme zeigte sich zuletzt an den am Dienstagmorgen abgefangenen Geschossen verschiedenster Arten. Laut Anton Gerashchenko, dem ehemaligen stellvertretenden Innenminister der Ukraine, waren es sogar bis zu 27 Objekte. „Ehre sei den ukrainischen Luftverteidigern! Danke an die Verbündeten, die die Ukraine mit Luftverteidigung versorgen!“, schrieb er in einem Tweet zu den Angaben.

Experte erklärt die zwei Dimensionen der ukrainischen Luftverteidigung

Dass die Ukraine bei der Luftverteidigung auf westliche Unterstützung angewiesen ist, sei laut Militärexperte Berni „immer klar“ gewesen. Bodengestützte Raketenabwehrsysteme seien für die Ukraine in zwei Dimensionen wichtig: „Auf der einen Seite geht es darum, kritische Infrastruktur vor Luftangriffen aus dem russischen Luftraum zu schützen“, erklärt Berni. Auch mit Blick auf die geplante Gegenoffensive seien diese Systeme essenziell. „Mit ihnen kann die Ukraine den eigenen Truppen besseren Schutz vor Gegenangriffen aus dem russischen Luftraum oder russischer Artillerie bieten.“

Ob die von Großbritannien und Deutschland neu angekündigten Lieferungen dabei schon helfen können, ist allerdings ungewiss. Die Pläne sind geheim. „Normalerweise dauert es schon ein bisschen, bis die Systeme vor Ort und einsatzbereit sind. Das ist ein großer logistischer Prozess, der bewerkstelligt werden muss, bevor der Einsatz erfolgen“, erläutert Berni. Bei den deutschen Iris-T-SLM könne man aber auf Erfahrungen zurückgreifen, da das System bereits in der Ukraine genutzt wird, was den Prozess beschleunigen könnte.

Der Krisen-Radar RND-Auslandsreporter Can Merey und sein Team analysieren die Entwicklung globaler Krisen im neuen wöchentlichen Newsletter zur Sicherheitslage – immer mittwochs.

Auf psychischer Ebene nennt der Schweizer Militärexperte solche Waffenlieferungen einen „Boost“ für die Gesellschaft - gerade was die Luftverteidigung angeht. „In dem Leak vor einiger Zeit hieß es, dass die Luftverteidigung der Ukraine Gefahr läuft, dass die Munition ausgeht“, erinnert sich Berni. „Solche Ankündigungen heben die Moral in der ukrainischen Zivilbevölkerung und bei den Soldaten.“

Speziell in der Hauptstadt Kiew, die den meisten russischen Raketen- und Drohnenbeschüssen ausgesetzt ist, erhöhe das das Sicherheitsgefühl und die Resilienz der Menschen vor Ort. „Vor allem auch mit dem Wissen, dass man den Westen im Rücken hat“, bekräftigt der Experte. „Vor Ort herrscht immer die große Angst, dass diese Unterstützung einbrechen wird. Selenskyj beweist gerade das Gegenteil: Er hat es bis heute geschafft, die westliche Koalition zu halten - und der Westen hört auch nicht auf zu unterstützen, obwohl dieser Krieg bald schon anderthalb Jahre andauert.“

Ukrainischer Brigadekommandeur: Ukraine fängt nahezu 90 Prozent der Raketen ab

Der Brigadekommandeur des sogenannten Kommandozentrums für ukrainische Luftverteidigung, der aus Sicherheitsgründen nur als „Granit“ bekannt ist, sagte der Nachrichtenagentur AP kürzlich, dass die ukrainischen Kräfte in den frühen Monaten des Krieges nur etwa 50 Prozent der anfliegenden Raketen abfangen konnten. Im Zuge der Ankunft neuer westlicher Luftverteidigungssysteme im Oktober und November und wachsender Erfahrungen hat die Ukraine nach eigenen Angaben ihre Abfangrate bis Dezember auf etwa 80 Prozent gesteigert. Heute liege die Zahl sogar näher bei 90 Prozent.

Zwei seit Kriegsbeginn von der Ukraine benutzte Schlüsselwaffen waren aus der Sowjetära stammende Langstreckensysteme vom Typ S300 und Buk-Mittelstreckensysteme, auch als SA-10 und SA-11 bekannt. Mittlerweile sind neue Systeme von westlichen Verbündeten hinzugekommen, so Iris-T-Batterien aus Deutschland im Oktober und Nasams-Flugabwehrsysteme aus amerikanischer und norwegischer Schmiede im November. Die Ukraine hat zudem europäische Samp/T-Systeme und amerikanische Hawk-Raketen erhalten, und im April kamen zwei in den USA produzierte Patriot-Batterien hinzu.

Die US-Denkfabrik Center for Strategic and International Studies (CSIS) schrieb in einer Analyse, dass die verbesserte Flugabwehr russische Flugzeuge davon abgeschreckt habe, tief hinter die Frontlinien vorzudringen, und so „den Verlauf des Krieges stark geformt“ habe.

Mit Agenturmaterial