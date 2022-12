﻿Warum ein Familienvater und Musiker in der Ukraine kämpfte – und wie ihn das veränderte

Roman Usenko aus der Ukraine hat in Göttingen ein ruhiges Leben: Er spielt Posaune im Symphonieorchester, hat eine Frau und zwei Kinder. Doch als im Februar die russische Invasion beginnt, zögert er keine Sekunde. Er reist in die Ukraine und setzt sein Leben aufs Spiel. Mehr als seine halbe Truppe stirbt. Was bewegt einen Mann, der freiwillig in den Krieg geht?

Göttingen. „Krieg ist salzig und bitter“, sagt Roman Usenko. Er macht eine Pause, sein Blick scheint ins Nichts zu gehen. Als hätte er noch immer einen Nachgeschmack im Mund, den Geschmack des Krieges in der Ukraine. Eigentlich ist der schlanke Mann mit den stahlblauen Augen Musiker, Posaunist beim Göttinger Symphonieorchester. Doch fünf Tage nach der russischen Invasion in der Ukraine legte er sein Instrument beiseite, verabschiedete sich von seiner Frau und seinen beiden Kindern und zog aus, um mit Kalaschnikow in der Hand seine Heimat zu verteidigen. 102 Tage lang war der Göttinger Musiker im Krieg.

Der Moment der Stille steht im Kontrast zu dem Eindruck der Rastlosigkeit, den Usenko beim Gespräch an seinem Küchentisch sonst macht. Während seine zweijährige Tochter Maria durch das Wohnzimmer in der Mietswohnung tobt, wirkt Usenko unruhig: Seine Hände wandern umher und kratzen verschiedene Stellen. In seinen oft unbeendeten Sätzen springt er zwischen Zeitpunkten und Orten hin und her, sein Blick verfängt sich selten länger als wenige Momente.

Posaunist kam vor 23 Jahren aus der Ukraine nach Deutschland

Usenko ist in der Ukraine geboren und hat dort gelebt, bis er 27 war. Als Russland am 24. Februar in die Ukraine einfällt, fackelt er nicht lange. „Jetzt oder gar nicht. Später alles umsonst.“ Er lässt sich von seiner Stelle im Orchester beurlauben und fährt per Anhalter an die ukrainische Grenze, wo er sich der 24. Brigade anschließt – die an der Front im schwer umkämpften Gebiet im Osten des Landes versucht, den russischen Vormarsch zu stoppen. Dort, wo sein Vater geboren wurde und zu diesem Zeitpunkt noch immer lebt.

Einen Monat lang erhält Usenko in der Kaserne Basistraining: Er lernt, Minen zu entschärfen, zu schießen, zu bewachen. Anschließend ist er Teil der Versorgungskette. „Wir haben Panzer und Technik nach vorne begleitet, in Güterzügen. Täglich war ich nicht an der Front. Sonst könnten wir heute nicht miteinander sprechen.“ Von seiner 30-köpfigen Truppe – seinem „Swat“ – hat mehr als die Hälfte ihr Leben gelassen.

Roman Usenko im April 2022. © Quelle: Roman Usenko

200.000 im Ausland lebende Ukraine kehren freiwillig zurück, um ihr Land zu verteidigen

Usenko ist nicht der einzige im Ausland lebende Ukrainer, der zur Verteidigung der Heimat zurückkehrt. In den zehn Tagen nach Kriegsbeginn, schätzt der zweifache Vater, kamen 200.000 Ukrainer zurück, um sich den russischen Truppen in den Weg zu stellen. „Wir wussten, was uns erwartet. Dieser Krieg dauert schon acht Jahre“, sagt der Mann mit den grauen Schläfen und meint damit die Annexion der Krim 2014.

Deutlich wird, wie eng der Zusammenhalt unter den ukrainischen Soldaten ist, die ihr Land freiwillig verteidigen – und dabei ihr Leben aufs Spiel setzen. „Man vertraut seinem Spaten, man vertraut seinem Gewehr, aber am meisten vertraut man seiner Truppe. Im Krieg teilst du alles. Deinen Tag, dein Brot, deine Decke.“ Sein Swat, sagt Usenko, war ein bunter Haufen: Ein Farmer, ein Lehrer, ein IT-Spezialist, ein verrenteter Ex-Polizist. Viele von ihnen haben ihre Familien zurückgelassen.

Von seinem Freund und Kollegen ist nur ein Militärstiefel übrig

„Im Doppelbett oben hat Andrej geschlafen, fünf Kinder. Über den Gang hinweg Juri, acht Kinder: Der Älteste 29, der Jüngste zwölf Monate. Aber er ist gekommen. Ein anderer Typ hatte ein Speditionsgeschäft in Portugal mit fünf oder sechs Lastwagen, absolut erfolgreich. Er ist auch gekommen.“

Er zeigt Bilder von seinen Kameraden auf dem Handy. Bei einem Bild bleibt er hängen: „Wir waren wirklich gut befreundet. Und plötzlich explodiert 15 Meter entfernt eine Granate – und von ihm bleibt nichts. Nur so eine schwarze Substanz, wie das hier“, sagt Usenko und reißt einen kleinen Teigbrösel aus der Laugenbrezel, die er für seine Tochter aufgebacken hat.

Einen anderen Kollegen habe Usenko nur an den Militärstiefeln erkannt, die er ihm geschenkt hatte. „Nach zwei Wochen kam das Kühlschrankauto von der Front zurück. Wir sollten das ausladen. Das erste, was ich mache: Die Tür ist auf, da fällt mir der Stiefel entgegen. Mit einem Stück vom Bein drin. Das ist das einzige, was von ihm geblieben ist.“ Mit diesen Verlusten zu leben, belastet Usenko. „Da muss man den menschlichen Modus ausschalten. Nach dem fünften, sechsten Fall dachte ich, mein Kopf platzt“.

Roman Usenko (rechts) mit seinen zwei engsten Kameraden. © Quelle: Roman Usenko

Angst ist im Krieg überlebenswichtig

In seiner Brigade kennt jeder Roman Usenko, denn schon seit Jahren sammelt er Spenden und schickt Hilfsgüter in seine Heimat: Stiefel, Klappspaten, Powerbanks, Knieschützer, Wärmebildkameras. Auch Hörgeräte, denn bei den ganzen Detonationen platzen den Soldaten häufig die Trommelfelle. „Mein Pseudonym ist ’Deutscher’. Nicht alle kennen den Kommandanten der Brigade, aber jeder weiß, wie ich heiße“. Dank des gesammelten Geldes konnte er sogar einen Geländewagen in die Ukraine schicken, mit dem Verletzte evakuiert werden können. Und von der Universitätsmedizin Göttingen erhielt er eine ausgediente OP-Lampe, unter den Soldaten „Gotteslaterne“ genannt. „Über mich lief ein kleiner Fluss der Hilfe“.

Es ist schwer nachzuvollziehen, mit welcher Selbstverständlichkeit Usenko sein eigenes Leben aufs Spiel setzt. Ob er denn keine Angst gehabt habe? Doch, sagt er knapp. Angst sei überlebenswichtig. „Ich habe ein paar Leute gesehen, die hatten keine Angst und leben nicht mehr. Die sagten ’Scheiß auf Übungen. Ich habe schon ausgekackt, was ihr noch nie gegessen habt’. Und nach einer Woche kommt ein Scharfschütze und trifft ihn, weil er den Kopf etwas zu hoch gehalten hat. Wir hatten alle Angst.“

„Und dann weißt du: Dieser Mann wird dich nie verraten.“

Angst könne auch befähigen: „Wenn das Adrenalin noch oben spritzt, gesteuerte Angst, machen die Menschen Unglaubliches. Da war zum Beispiel ein Mann, Vadina. Er ist wie ich, wiegt 70 oder 75 Kilo. Er hat zwei verletzte Kollegen, jeder von ihnen 100 Kilo, im Liegen aus dem umkämpften Gebiet rückwärts gezogen – acht Kilometer weit, mit drei Kalaschnikow um die Schultern. Danach hat er sechs Stunden bewegungslos geschlafen.“

„Wenn alles wackelt, wenn von deinen Entscheidungen abhängt, ob du lebst – dann zeigt sich, was du für ein Mensch bist.“ Bei einem Luftangriff-Alarm etwa bleiben den Soldaten oft nur wenige Minuten, um sich in Sicherheit zu bringen.

„Du siehst deinen Freund, der ist schon fast 60 Jahre alt, der humpelt. Du bist verzweifelt, du musst weg. Diese Kaliber von Rakete trägt 900 Kilogramm TNT. In einem Radius von 500 Metern reißt die Druckwelle dir einfach den Kopf ab. Und trotzdem: Er ist dein Kumpel. Du kommst zurück, hakst ihn unter, und ihr trottet zu zweit. Und dann weißt du: Dieser Mann wird dich nie verraten. Schwüre zählen nicht. Es zählt nur, was du machst.“

Ein ukrainischer Soldat der 24. Brigade in Popasna. © Quelle: Roman Usenko

Was motiviert einen Mann, seine Familie zu verlassen und in den Krieg zu gehen?

Mitgenommen hat Usenko in die Ukraine nur einen Rucksack – und ein Foto von „seinen Mädels“. Für seine Frau war es schwer, dass er ging. „Ich habe versucht, es ihr zu erklären. Aber dann habe ich es gelassen.“ Freunde und Kollegen hätten sich gekümmert. „Keine Luftangriffe, Licht, warmes Wasser, Lebensmittel, Kita, Ärzte, alles sicher.“ Auch sein Instrument ließ er zurück. „Meine Posaune war die Kalaschnikow.“

Es ist nicht einfach zu verstehen, was Usenko zu diesem Schritt motivierte. Vielleicht ist es seine Familiengeschichte. „Mein Vater ist 1942 unter Bombardierung in der Partisanenhöhle auf einer Insel im Wald geboren. Und nach 80 Jahren ist er gestorben, auch unter Bombardierung. An einem Schlaganfall.“ Besatzung durch die Sowjetunion, die künstlich herbeigeführte Hungersnot „Holodomor“ in den 1930er Jahren, Tschernobyl. Die Geschichte zeichnet die Ukraine als ein leidendes Land. Und bringt Individuen hervor, die sich unter Aufbietung ihres eigenen Lebens gegen diese Ungerechtigkeit stellen.

Auf der Wiese beugt sich die rote Kalina

Bezeichnend ist deshalb auch die Hymne "Oy U Luzi Chervona Kalyna", die den ukrainischen Widerstand zum Ausdruck bringt. Usenko erzählt, dass es dieses Lied ist, das er am stärksten mit seinen Erfahrungen im Krieg verbindet. "Es ist ein kosackisches Lied, hat mit Kriegsgeschichte und Heldenleben zu tun. Der Text handelt von einem Baum mit nach unten gebogenen Ästen. Aber wir versuchen, den Baum nach oben zu heben". Der Liedtext geht:

„Oh, auf der Wiese beugt sich die rote Kalina,Unsere glorreiche Ukraine ist über etwas betrübt.Und wir werden diese rote Kalina aufrichten,Und wir werden unsere glorreiche Ukraine aufheitern, hey hey!“

Das Lied wurde in den Kasernen gespielt, von den Soldaten gesungen, erzählt Usenko. In einer Aktion der Solidarisierung haben unterschiedliche internationale Künstler Versionen des Liedes veröffentlicht – unter anderem Pink Floyd.

Göttinger Symphonieorchester hat Usenko immer unterstützt

„Zuerst hat niemand geglaubt, dass wir es schaffen können“, sagt er. Die ersten drei Monate seien die schwierigsten gewesen, denn es fehlte an Ausrüstung und an Waffen. „Jetzt sagt der Westen: ’Hier ist Geld, hier sind Waffen. Jungs, wir stehen hinter euch. Wir drücken euch die Daumen.’“

Er sei auch gegangen, um andere Menschen zu inspirieren. Er teilte seine Entscheidung auf Facebook. „Meine Freunde haben auch gemacht, was ich gemacht habe. Auch die Musiker. Da ist ein Oboist, der jetzt keine Finger mehr hat. Der kann nicht mehr spielen. Ein Fagottist ist ums Leben gekommen. Ein Hornist, voll beschädigt“. Usenko selbst ist im Verhältnis dazu einigermaßen unversehrt nach Deutschland zurückgekehrt. Heute spielt er wieder im Göttinger Symphonieorchester. „Das Orchester hat mich unterstützt und mir die Stelle gesichert. Dafür bin ich sehr dankbar.“

Die Ukraine darf nicht aufgeben

Er leidet an den körperlichen Folgen des Einsatzes. „Meine Augen sind kaputt. Hämorrhoiden, Lungenentzündung, Bronchitis, Gastritis“. Nach seiner Regeneration gefragt sagt Usenko aber „unwichtig“ und lenkt das Thema sofort auf die Regenation seines Landes. Alleine für die Minenentschärfung würde man zehn Jahre brauchen, schätzt er. Ganz zu schweigen von dem ökologischen Schaden durch Explosionen und die Verschmutzung der Flüsse. „Selbst die kleinen Kinder sind psychisch beschädigt, die ganze Generation.“

Usenko wird auf absehbare Zeit nicht in die Ukraine zurückkehren. „Sogar mein Kommandant hat mir gesagt: Ich bin mehr wert, wenn ich tue, was ich vorher gemacht habe.“ Nämlich Hilfsgüter beschaffen und seine Landsleute von Deutschland aus unterstützen. Er steht mit seinen ehemaligen Kameraden – denen, die noch leben – über den Nachrichtendienst Telegram in Kontakt.

Es wird spät. Roman Usenko muss seine kleine Tochter Maria ins Bett bringen. Er beendet das Gespräch mit den Worten: „Bedeutsam ist, dass wir nie aufgeben. Putin muss entweder das ganze Land vernichten – oder er muss einfach zurück.“

Der Artikel erschien zuerst im Göttinger Tageblatt - Eichsfelder Tageblatt.