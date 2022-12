﻿„Meine Posaune war die Kalaschnikow“: Warum GSO-Musiker Roman Usenko in den Krieg zog

Roman Usenko aus der Ukraine hat in Göttingen ein ruhiges Leben: Er spielt Posaune im Symphonieorchester, hat eine Frau und zwei Kinder. Doch als im Februar die russische Invasion beginnt, zögert er keine Sekunde. Er reist in die Ukraine und setzt sein Leben aufs Spiel. Mehr als seine halbe Truppe stirbt. Was bewegt einen Mann, der freiwillig in den Krieg geht?

