Seit Tagen steht das Atomkraftwerk in Saporischschja unter Beschuss. Für Russland ist das AKW von großer Bedeutung. Seit März besetzen Putins Truppen die Anlage. Nun bewegt sich auch die russische Armee in Richtung Saporischschja. Eine Chronik der Ereignisse rund um das AKW.

Das Atomkraftwerk in Saporischschja steht unter Beschuss. Im Krieg in der Ukraine ist es immer wieder Ziel der russischen Kriegspläne. Was ist seit Februar dort passiert?

Das Atomkraftwerk Saporischschja im Süden der Ukraine ist nicht nur das leistungsfähigste Kernkraftwerk in Europa. Die Anlage ist auch eine der größten weltweit. Das AKW versorgt beinahe den gesamten Süden der Ukraine mit Strom. Seit der russischen Invasion ist auch Saporischschja mehrfach angegriffen worden, häufig ist sogar vor einer nuklearen Katastrophe gewarnt worden. Zuletzt am Sonntag. Was ist seit Februar in Saporischschja passiert?

4. März: Feuer am AKW nach russischer Eroberung

In der Nacht zum 4. März brach in einem Gebäude des AKWs Saporischschja Feuer aus. Zuvor hatten russische Soldaten das Gelände erobert. Dabei soll ein Trainingskomplex Feuer gefangen haben. Zwar trat bei dem Angriff keine radioaktive Strahlung aus. Allerdings schreckte die Internationale Gemeinschaft auf. Die Ukraine reagierte empört, Bundeskanzler Olaf Scholz zeigte sich wie zahlreiche Experten besorgt. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg verurteilte das Vorrücken russischer Truppen zu Europas größtem Atomkraftwerk damals scharf.

Das AKW steht Anfang März in Flammen. © Quelle: Uncredited/Kernkraftwerk Saporis

Nach der Einnahme sollen sich seit März knapp 500 russische Soldaten im AKW aufhalten. Seitdem sollen Truppen Wladimir Putins das Kernkraftwerk in eine Festung verwandelt haben. Ukrainischen Beamten zufolge hätte Russlands Armee Artillerie im Werk installiert, um sich gegen eine mögliche Rückeroberung ukrainischer Streitkräfte zu verteidigen. Auch sollen die Besatzer das AKW als Schutzschild missbrauchen, um auf ukrainisch kontrolliertes Gebiet zu schießen.

Um das AKW herum seien auch Minen und Sprengstoff verteilt worden. Seit der Eroberung des AKWs ist internationalen Behörden wie der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEA) der Zugang zum Gelände verwehrt. Auch habe es mehrfach Übertragungslücken zu den Fernüberwachungssystemen der IAEA gegeben.

18. Mai: Russland erhebt Anspruch auf Gebiet Saporischschja

Nach der Eroberung von Teilen der Ukraine entsendet Russland Staatspolitiker in die besetzten Gebiete. Bei einem Besuch in Saporischschja erhebt der russische Vizeregierungschef Marat Chusnullin Mitte Mai bereits Ansprüche auf die Region im Süden der Ukraine. „Ich denke, die Perspektive der Region liegt darin, in unserer einträchtigen russischen Familie zu arbeiten“, sagte er damals in der besetzten Kleinstadt Melitopol. Aber auch für das AKW schmiedet Moskau Pläne: Das Kernkraftwerk in Saporischschja solle die Ukraine künftig nur mit Strom versorgen, wenn Kiew dafür zahle.

4. Juli: Russische Soldaten sollen AKW-Mitarbeiter zu Tode gefoltert haben

Das Personal im AKW sei von den Russen anfangs zur Arbeit gezwungen worden, behauptet Dmytro Orlov, der ins Exil geflohene Bürgermeister von Enerhodar – der Stadt, in der sich das Kernkraftwerk Saporischschja befindet. Orlov sprach auch von Festnahmen, Verhören und Folter im AKW. Anfang Juli sei ein Taucher in der Anlage gestorben, nachdem er von russischen Soldaten gefoltert worden sei. Orlov zufolge habe sich der „erfahrene und professionelle Taucher“ geweigert, in ein Becken zu tauchen. Daraufhin hätten ihn die russischen Soldaten brutal zusammengeschlagen.

Von den 11.000 Mitarbeitern seien inzwischen viele geflohen. Die Aussagen lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Allerdings zeichnet der Betreiber der Anlage, Energoatom, ein ähnliches Bild. Inzwischen leiteten Beamte des russischen Staatskonzerns Rosatom die Anlage, erklärt Energoatom zuletzt.

20. Juli: Russland weitet Kriegsziele auf Süden aus

Nachdem Russland seine Kriegsziele im März auf den Osten des Landes begrenzte, überrascht Russlands Außenminister Sergej Lawrow Ende Juli mit neuen Absichten in der Ukraine: Die militärischen Ziele konzentrierten sich nicht mehr „nur“ auf den Osten des Nachbarlandes. Neben den selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk seien auch die Regionen Cherson und Saporischschja sowie „eine Reihe anderer Gebiete“ für Moskau von Interesse.

Lawrow lehnt Friedensverhandlungen ab und weitet Kriegsgebiete aus Die Ziele des laut Russland „militärischen Sondereinsatzes“ in der Ukraine sind nach Worten des Außenministers Sergej Lawrow nicht mehr auf den Donbass begrenzt. © Quelle: Reuters

Zur gleichen Zeit enthüllt das US-Medium Bloomberg weitere Pläne der Russen in Saporischschja und den anderen eroberten Gebieten: Ein Anschluss an Russland im Eilverfahren. Bereits für September soll Präsident Wladimir Putin auf Referenden dringen. Schwerpunkt soll auch Saporischschja mit seinem AKW sein. In Cherson hat Russland zuvor bereits den Rubel als Währung eingeführt und begonnen, Pässe zu verteilen.

5.-7. August: Raketenhagel auf AKW – Russland zieht nach Süden

Am Freitag wird Saporischschja bombardiert. Kiew wirft den russischen Truppen drei Angriffe in der Nähe eines Reaktors vor. Nach Angaben des Betreibers musste ein Kernreaktor vom Netz genommen werden. Damit seien nun nur noch zwei der sechs Reaktoren in Betrieb. Die kritische Infrastruktur sei russischen Angaben zufolge verschont geblieben, radioaktive Strahlung sei nicht ausgetreten. Am Sonntag schlägt erneut eine Rakete in das Atomkraftwerk ein. Bei dem Angriff wurden demnach ein Lager für abgebrannten Kernbrennstoff getroffen sowie Sensoren zur Strahlenmessung beschädigt. Ein Mitarbeiter wird verletzt.

Kiew und Moskau machen sich gegenseitig für die Angriffe verantwortlich. Die Internationale Gemeinschaft pocht indes auf eine Entmilitarisierung des Kernkraftwerkes und einen Zugang der Aufsichtsgremien. Der IAEA-Chef Rafael Grossi warnt vor einer Eskalation: Der Beschuss „unterstreicht die sehr reale Gefahr einer nuklearen Katastrophe, die die öffentliche Gesundheit und die Umwelt in der Ukraine und darüber hinaus bedrohen könnte“, sagte Grossi in einer Stellungnahme.

In Russlands Krieg wird gleichzeitig neue Bewegung festgestellt. Großbritannien kündigt Anfang August eine neue Phase des Großangriffs an: Das britische Verteidigungsministerium rechnet damit, dass sich die schwersten Gefechte auf eine knapp 350 Kilometer lange Frontlinie verlagern, die sich südwestlich nahe Saporischschja bis nach Cherson erstreckt und damit parallel zum Fluss Dnepr verläuft.

Lange russische Militärkonvois bewegten sich weg von der ukrainischen Donbass-Region in Richtung Südwesten. Militärische Ausrüstung soll auch aus den russisch besetzten Gebieten Melitopol, Berdiansk und Mariupol sowie über das russische Festland über die Kertsch-Brücke auf die Krim gebracht worden sein.

Weitere Angriffe erwartet

Der AKW-Betreiber Energoatom rechnet mit weiteren Angriffen und bittet die Internationale Gemeinschaft um Unterstützung. Man benötige eine abgestimmte Sicherheitsmission in Saporischschja. Auch müsse der Druck gegenüber Russland erhöht werden. Nur so könne man eine globale Nuklearkatastrophe abwehren. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte zuletzt neue Sanktionen gegenüber Moskau.

Das AKW Saporischschja verfügt über sechs Kraftwerksblöcke mit einer elektrischen Leistung von je 1000 Megawatt. Es liegt direkt am Fluss Dnepr nahe der Stadt Enerhodar, etwa 50 Kilometer von der Großstadt Saporischschja entfernt. Im Dezember 1984 wurde der erste Reaktor der sowjetischen Standardbaureihe „WWER-1000/320″ in Betrieb genommen. Seitdem gab es an den alten und maroden Reaktoren zahlreiche Störungen, die teils sogar verheimlicht worden sind.

