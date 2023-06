1,5 Millionen Häuser zerstört: Wie gelingt der Wiederaufbau der Ukraine?

London. Es dürfte die größte Konferenz sein, die in diesem Jahr in London stattfindet, und auch jene mit dem größten Sicherheits­aufgebot. Schon am frühen Morgen war das Gelände um das Hotel Intercontinental im Stadtteil Greenwich im Osten der Stadt weiträumig abgesperrt worden. Bei der zweitägigen Ukraine Recovery Conference in London, die am gestrigen Mittwoch begann, trafen sich Regierungs­vertreter, NGOs und Unternehmen, um darüber zu diskutieren, wie das Land nach dem Angriffskrieg durch Russland wieder aufgebaut werden kann – und sagten weitere Milliarden­hilfen zu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schätzungen der UN zufolge wurden seit dem 24. Februar 2022 bisher mehr als 1,5 Millionen Häuser und Tausende Schulen und Krankenhäuser beschädigt oder zerstört. Die Kosten hierfür werden enorm sein – die Weltbank schätzt sie auf umgerechnet mehr als 370 Milliarden Euro. Laut dem Internationalen Währungs­fonds verlor die Wirtschaft des Landes im ersten Jahr seit der Invasion bis zu 35 Prozent ihres Brutto­inlands­­produkts.

Private Unternehmen sollen in den Wiederaufbau der Ukraine investieren

Um über diese Herausforderungen zu sprechen und dem Land zu helfen, trafen sich über 1000 Delegierte aus 61 Ländern in der britischen Hauptstadt. Neben US‑Außenminister Antony Blinken reisten auch zahlreiche ukrainische Regierungs­vertreter in die britische Metropole; Politiker also, für die eine hohe Sicherheitsstufe gilt. Das erklärte Ziel war es, private Unternehmen zu ermutigen, in den Wiederaufbau des Landes zu investieren, ein Schwerpunkt, der auch durch den Standort der Wiederaufbau­konferenz beeinflusst war. Schließlich gilt London als Finanz­metropole.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vor einer stilisierten Kulisse der Skyline Kiews eröffnete der britische Premier Rishi Sunak die Konferenz. Es gehe darum, „eine Plattform für Unternehmen zu schaffen“, da dies die einzige Möglichkeit sei, die Ukraine wieder aufzubauen. Hunderte Unternehmen hätten bereits Interesse daran angemeldet. Überdies kündigte er einen neuen Rahmen für Kriegs­risiko­versicherungen an, welcher Investitionen erleichtern soll. Damit säe man die „Samen für die Zukunft der Ukraine“.

Krisen-Radar RND-Auslandsreporter Can Merey und sein Team analysieren die Entwicklung globaler Krisen im neuen wöchentlichen Newsletter zur Sicherheitslage. Jetzt kostenlos anmelden und in Kürze die erste Ausgabe erhalten. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

„Indem wir die Ukraine wieder aufbauen, arbeiten wir an der Freiheit in der Welt“

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, der online nach London zugeschaltet war, betonte die Folgen des Krieges für die globale Wirtschaft. „Mindestens 600 Millionen Kunden auf der ganzen Welt sind direkt von unserer landwirtschaftlichen Produktion abhängig“, sagte er mit rauer Stimme. „Indem wir die Ukraine wiederaufbauen, arbeiten wir an der Freiheit in der Welt. Das ist „eine globale Aufgabe“.

EU-Kommissions­präsidentin Ursula von der Leyen bekräftigte im Rahmen der Wiederaufbau­konferenz den Beistand der EU. Für die Unterstützung wolle die Europäische Union eingefrorenes russisches Vermögen einsetzen. Dafür werde die EU‑Kommission noch vor der Sommerpause einen Plan vorlegen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Plötzlich ist es egal, wen du liebst“ Sie wollen die Ukraine von russischen Soldaten und von Homophobie befreien: Queere Soldaten kämpfen Seite an Seite mit ihren Kameradinnen und Kameraden an der Front. Der Krieg schweißt zusammen und zeigt, dass es wichtigere Dinge gibt, als wen man liebt. Jetzt mit Plus-Abo lesen

Mehr humanitäre Hilfen aus Deutschland und der EU

Schon am Dienstag hatte die EU der Ukraine weitere Hilfen zugesichert. Das neue Paket sieht vor, für das Land in den kommenden vier Jahren mehr als 50 Milliarden Euro bereitzustellen. Von der Leyen lobte die Ukraine überdies für die vielen Reformen, die sie auf seinem Weg zu einer EU‑Mitgliedschaft trotz des Krieges auf den Weg gebracht habe – insbesondere in den Bereichen freie Medien und Rechts­staatlichkeit.

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

Auch vonseiten der Bundesrepublik gab es weitere Zusagen. Diese wolle dem Land im laufenden Jahr zusätzliche humanitäre Hilfen in Höhe von 381 Millionen Euro zukommen lassen. Das Geld sei beispielsweise für Generatoren, Lebensmittel und Zelte bestimmt, sagte Außenministerin Annalena Baerbock in London. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs belaufe sich die deutsche Hilfe für Kiew damit auf 16,8 Milliarden Euro. Baerbock betonte, wie entscheidend es sei, dass „auf dieser internationalen Wiederaufbau­konferenz nicht nur unterschiedliche Regierungen vertreten sind, sondern auch Hunderte Unternehmen“. Der „wirtschaftliche Erfolg“ der Ukraine sei wichtig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ukraine muss Korruption bekämpfen

Investitionen in dem vom Krieg gebeutelten Land werden durch das anhaltende Problem der Korruption erschwert, sagte die frühere ukrainische Finanzministerin Natalija Jaresko im Vorfeld der Konferenz. Im vergangenen Jahr belegte das Land im Korruptions­wahrnehmungs­index von Transparency International den 116. Platz unter 180 Staaten.

Baerbock sagte, es sei klar, dass es „für die Zukunft der Ukraine in der Europäischen Union weitere Fortschritte braucht, um 30 Jahre Vettern­wirtschaft und Korruption in Zukunft nicht nur einzudämmen, sondern im Sinne der europäischen Rechtsstaatlichkeit und des europäischen Binnenmarktes zu beenden“.