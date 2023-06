﻿Mit russischen Milliarden die Ukraine wiederaufbauen? Experten sehen hohe Hürden

Berlin. Immer wieder fordern westliche Politikerinnen und Politiker, in Europa eingefrorenes russisches Vermögen für den Wiederaufbau in der Ukraine einzusetzen. Zuletzt hatte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Mittwoch bei einer Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine in London einen entsprechenden Vorstoß unternommen und bekräftigt, man werde noch vor der Sommerpause einen Plan dafür vorlegen. Sie fügte hinzu: „Der Täter muss zur Verantwortung gezogen werden.“

Ähnlich äußerte sich Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne). Für den Wiederaufbau der Ukraine sei es essenziell, dass Moskau mittelfristig in die Pflicht genommen werde, sagte die Ministerin in London. Russland habe die Schäden in der Ukraine verursacht. „Derjenige, der mit allen Regeln des internationalen Rechts bricht, der Charta der Vereinten Nationen, der muss dafür verantwortlich gemacht werden und für diesen Wiederaufbau und die Schäden, die er angerichtet hat, am Ende bezahlen“, sagte Baerbock.

Allerdings werden sich die Pläne, eingefrorenes russisches Vermögen zum Wiederaufbau in der Ukraine zu verwenden, nicht so ohne Weiteres umsetzen lassen. Der Strafrechtler Prof. Kilian Wegner von der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) weist im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) darauf hin, dass das Vermögen von Staaten nach dem Völkerrecht Immunität genießt oder jedenfalls vor entschädigungsloser Enteignung geschützt ist.

„Wenn man sich darüber hinwegsetzt, könnte das ungeahnte Folgen haben, die möglicherweise auf den Westen zurückschlagen“, sagte Wegner.

Kilian Wegner ist Strafrechtler an der Universität Frankfurt (Oder) und befasst sich regelmäßig mit Sanktionsrecht. © Quelle: www.fabianraabe.com

Im Falle des im Westen eingefrorenen russischen Volksvermögens ist von rund 320 Milliarden Euro die Rede, die eigentlich der russischen Zentralbank gehören. Es sei zwar rechtlich zulässig, dass die EU dieses Geld vorläufig mit dem Argument eingefroren hat, Russland verstoße mit seinem brutalen Angriffskrieg in der Ukraine auch gegen das Völkerrecht. Aber, so Wegner, eine endgültige Enteignung der Gelder würde die bisher anerkannten Grenzen solcher völkerrechtlichen Gegenmaßnahmen überschreiten. „Tut man dies, muss man damit rechnen, dass andere Länder sich diese Argumentation zu eigen machen und in Konfliktsituationen auch zu Enteignungen greifen.“

Wegner, der sich regelmäßig mit Sanktionsrecht befasst, führt als Beispiel den Irak-Krieg der USA im Jahr 2003 ins Feld, der völkerrechtlich auch nicht gedeckt war. Wenn die westliche Staatengemeinschaft einen Präzedenzfall schafft, indem sie völkerrechtswidrig russisches Staatsvermögen enteignet, könnte rein theoretisch auch ein Land wie China in der Folge US-Vermögen auf chinesischen Konten einfrieren und argumentieren, man wolle dieses Geld zum Wiederaufbau des Irak benutzen.

„Die westliche Staatengemeinschaft läuft Gefahr, international eine Debatte zu eröffnen, der mit einem Schuss ins eigene Knie endet“, sagte Wegner.

Nach jetziger gültiger Rechtslage müssen die eingefrorenen Gelder nach dem Ende der gegen Russland verhängten Sanktionen wieder freigegeben werden. Der einzige rechtmäßige Weg, russisches Staatsvermögen zum Wiederaufbau der Ukraine zu verwenden, läge laut Wegner darin, entsprechende Reparationsleistungen der Russischen Föderation in einem geordneten internationalen Verfahren festzulegen.

Eine Reaktion Russlands auf die Pläne von der Leyens ließ nicht lange auf sich warten: Der russische Botschafter in London, Andrej Kelin, bezeichnete das Vorhaben in einem Interview mit dem britischen Sender Sky News als illegal. „Niemand kann dieses Geld verwenden, es ist Geld des Staates“, sagte Kelin über die rund 350 Milliarden US-Dollar (knapp 320 Milliarden Euro), die westliche Staaten an russischen Geldern eingefroren haben.

Ähnlich schwierig verhält sich die Sache mit dem eingefrorenen Vermögen russischer Oligarchen. Hier ist von etwa 25 Milliarden Euro in den EU-Staaten die Rede, davon etwa 2,2 Milliarden in Deutschland. Auch in diesem Fall kann man rein rechtlich nicht einfach pauschal zum Mittel der Enteignung greifen, wenn kein Straftatbestand nachgewiesen werden kann. „Privatvermögen genießt Grundrechtsschutz und kann nicht einfach enteignet werden, schon gar nicht ohne Entschädigung“, erläuterte Strafrechtler Wegner.

Fehlt der politische Wille?

Wolle man auf das Privatvermögen von russischen Staatsangehörigen zugreifen, so müsste man in einem rechtsstaatlichen Verfahren nachweisen, dass das Geld aus Straftaten stamme oder im Zusammenhang mit Straftaten eingesetzt worden ist. Das wird in der Praxis jedoch oft schwierig sein. „Für europäische Strafverfolgungsbehörden ist es praktisch unmöglich nachzuweisen, dass ein Beschuldigter in Russland diese oder jene Straftat begangen hat“, ist sich Wegner sicher.

Besser stünden die Chancen für Straftaten, die in der Europäischen Union begangen wurden, insbesondere wenn es um Geldwäsche oder Sanktionsverletzungen geht.

Der CDU-Finanzpolitiker Matthias Hauer hat allerdings seine Zweifel, ob dafür der politische Wille innerhalb der Bundesregierung ausreichend vorhanden ist. „Wenn es keinen politischen Willen gibt, dann kann man auch nicht die rechtlichen Voraussetzungen dafür schaffen“, sagte er dem RND. Anfang Mai hatte die Unionsfraktion auf eine entsprechende parlamentarische Anfrage die Antwort erhalten, die Bundesregierung sehe derzeit keine rechtlichen Möglichkeiten, von Oligarchen eingefrorenes Vermögen einzuziehen und für den Wiederaufbau in der Ukraine nutzbar zu machen. Gleichzeitig hieß es, man prüfe die Verwertbarkeit des Vermögens.

Russisches Vermögen lässt sich zinsbringend anlegen

Dahinter steckt der auch auf europäischer Ebene verfolgte Ansatz, eingefrorene russische Vermögen zinsbringend anzulegen und die daraus resultierenden Gewinne der Ukraine zu überlassen. „Das ist rechtlich einfacher umsetzbar, aber auch da können wir nicht erkennen, dass die Bundesregierung vorangeht“, sagte Hauer. Schon vor Wochen hatte die Union kritisiert, dass die Ampelkoalition nicht schärfer beim Aufspüren und Aufdecken von verdächtigen Geldern und verschleierten Vermögensstrukturen zu Werke geht.

„Schon im November 2022 haben wir im Bundestag vorgeschlagen, dass eine Transparenzpflicht eingeführt wird, die dabei hilft, die Herkunft plötzlich auftauchender Vermögen offenzulegen“, erläuterte Hauer. Wenn quasi aus dem Nichts ein Millionenvermögen sichtbar wird, sollte eine Art Beweislastumkehr dazu beitragen, dass nicht der Staat nachweisen muss, dass dieses Geld kriminell erworben wurde, sondern der Verdächtige müsste nachweisen, wie er es erworben hat. „Das wurde von der Ampel abgelehnt“, sagte Hauer, der in diesem Zusammenhang auch Deutschlands Position in Brüssel kritisiert.

Kritik von der Union

Bei einer Abstimmung in der EU zur Geldwäscheverordnung hat sich Deutschland der Stimme enthalten, weil es in der Ampelkoalition Streit über die Festschreibung einer Obergrenze von 10.000 Euro für das Zahlen mit Bargeld gibt. „Deutschland enthält sich bei der ganzen Geldwäscheverordnung, weil sich die Ampelkoalition nicht über die Barzahlungsobergrenze einig wird. Anstatt bei der Geldwäschebekämpfung in der EU voranzugehen, hinkt Deutschland hinterher und schaut immer erst, was die anderen machen“, sagte Hauer.

Der CDU-Finanzexperte kritisierte zudem, dass die zum 1. Januar bei der Bundesregierung gegründete Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung personell nicht ausreichend ausgestattet ist. Hauer: „Erst zwei Drittel der Stellen sind besetzt.“