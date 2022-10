Ukraine will die Krim-Brücke zerstören

Erste Staatschefin in Italien: Grafiken zeigen, wo und wie Frauen die Regierung führen

In Italien hat Giorgia Meloni die Regierungsgeschäfte übernommen. In Großbritannien ist Liz Truss kürzlich vom Amt der Premierministerin zurückgetreten. Ein Überblick in Grafiken zeigt, in welchen Ländern Frauen derzeit regieren und welche Politik sie verfolgen.