Ukraine will Waffen künftig komplett selbst produzieren

Gegen Lehrkräftemangel

Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hat am Mittwoch einen zweiten Schwung an Maßnahmen vorgestellt, um drohenden Lehrermangel in Schleswig-Holstein zu bekämpfen. Unter anderem soll an der Universität Kiel eine Art Nachhilfe-Zentrum für Mathe-Studenten entstehen, um die Abbrecherquote zu senken.