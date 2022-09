Ukrainischer Oberbefehlshaber: Wir werden alle Angreifer vernichten

Zehn von Russen gefangen genommene Ausländer wieder frei

Zehn Ausländer, die in der Ukraine in Gefangenschaft kremltreuer Separatisten geraten waren, sind wieder frei. Darunter sind zwei Amerikaner und fünf Briten. Premierministerin Liz Truss sprach am Abend von einer „sehr willkommenen Nachricht“.