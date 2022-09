Selenskyj in Autounfall verwickelt: Polizei ermittelt nach Kollision mehrerer Fahrzeuge in Kiew

78,5 Prozent: Inflationsrate in Argentinien explodiert

Argentinien steckt seit Jahren in einer schweren Wirtschaftskrise, die Inflationsrate in dem südamerikanischen Land schraubt sich scheinbar unaufhaltsam in die Höhe. Nun stieg sie binnen eines Monats um ganze sieben Prozent – so viel wie hierzulande in einem ganzen Jahr.