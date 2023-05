Scharfschützen, Straßensperren, Demos: Selenskyj kommt nach Deutschland

Berlin. Scharfschützen werden sich auf Dächern positionieren, Straßen werden gesperrt. Nicht der US-Präsident, nicht Israels Staatsspitze kommt am Sonntag nach Deutschland, für die immer die höchste Sicherheitsstufe ausgerufen wird. Es ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, der anreist. Lange war darüber gerätselt worden. Am Samstagnachmittag wurde der Besuch dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) in Regierungskreisen bestätigt. Zuerst hatte die Deutsche Presse-Agentur darüber berichtet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Sonntagnachmittag wird Selenskyj und seinem Land in Aachen der Karlspreis für den Einsatz für die Einheit Europas verliehen. Seit Medien in der vorigen Woche berichteten, dass Selenskyj auch nach Berlin kommen werde, wird über ein Treffen dort mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spekuliert.

Er wird am Nachmittag in Aachen auch die Laudatio im ehrwürdigen Krönungssaal des Ratshauses aus dem 14. Jahrhundert halten. Als weitere Redner kommen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki. Die Ukraine bekommt die Auszeichnung auch dafür, dass sie mit ihrer Verteidigung gegen Russland auch die Freiheit und die Demokratie in Europa verteidigt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es ist das erste Mal seit dem russischen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022, dass Selenskyj Deutschland besucht. Seither sind eine Million Geflüchtete aus der Ukraine nach Deutschland gekommen, darunter vor allem Frauen und Kinder.

Selenskyj und die Deutschen? Es ist kompliziert Dem ukrainischen Präsidenten wird am Sonntag in Aachen der Karlspreis verliehen. Ob er sich auch in Berlin mit Spitzenpolitikern trifft? Im Vorfeld gab es Irritationen. Irritierend – das ist auch das Verhältnis zwischen Selenskyj und der deutschen Führungsebene. Jetzt mit Plus-Abo lesen

In den vergangenen Monaten war Selenskyj schon in Washington, Warschau, Paris, London, Brüssel, Helsinki, Den Haag – und am Samstag in Rom zu Gast. Deutschland ist einer der wichtigsten Unterstützer der Ukraine. Seit Kriegsbeginn genehmigte die Bundesregierung Waffenlieferungen für 2,75 Milliarden Euro.

Deutschland hat anfangs zwar immer gezögert, Waffen, Panzer und Luftabwehr in die Ukraine zu schicken. Dann aber verlässlich geliefert. Pünktlich zu diesem Treffen informierte das Bundesverteidigungsministerium am Samstag darüber, dass die Bundesregierung ein weiteres militärisches Unterstützungspaket für die Ukraine vorbereitet.

„Mit diesem wertvollen Beitrag an dringend benötigtem militärischen Material zeigen wir einmal mehr, dass es Deutschland mit seiner Unterstützung ernst ist“, sagte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD).

Bundesregierung sichert der Ukraine weitere Waffenlieferungen zu Die Bundesregierung hat der Ukraine weitere Waffenlieferungen im Wert von 2,7 Milliarden Euro zugesagt. © Quelle: dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das neue, umfangreiche Maßnahmenpaket, das Deutschland zusammenstellt, hat den Angaben zufolge einen Wert von über 2,7 Milliarden Euro und beinhaltet unter anderem Material aus den Bereichen Artillerie, Luftverteidigung, gepanzerte Gefechtsfahrzeuge und Pionierfähigkeiten. Es umfasst unter anderem 18 Radhaubitzen, Artilleriemunition, Lenkflugkörper für Luftverteidigungssysteme sowie weitere Kampf- und Schützenpanzer, über 100 gepanzerte Gefechtsfahrzeuge und über 200 Aufklärungsdrohnen.

Das Verteidigungsministerium teilte mit, all dies und mehr komme aus Industriebeständen beziehungsweise aus der Industrieproduktion. Die Umsetzung dieser von der Bundesregierung beschlossenen Maßnahmen sei eingeleitet.

Die Ukraine plant eine Gegenoffensive gegen russische Truppen. Dafür hat sie dringend um weitere Artilleriemunition, gepanzerte Fahrzeuge und Flugabwehrsysteme gebeten.

Scholz versichert stets, die Ukraine werde so lange unterstützt, wie es nötig sei. Die Lieferung von Kampfjets westlicher Bauart hat er bisher abgelehnt. Ein weiteres großes Thema mit Selenskyj dürfte die EU-Beitrittsperspektive der Ukraine sein und die Frage, ob und wann sie in die Nato aufgenommen werden könnte.

In Aachen sind mehrere Demonstrationen angemeldet. Dazu gehört nach Polizeiangaben auch eine Mahnwache des Vereins „Brücke Freundschaft zwischen Russland und Deutschland“. Andere angemeldete Kundgebungen tragen die Titel „Solidarität mit der Ukraine“, „Einheit und Frieden in Europa“ und „Friedenslogik statt Kriegslogik – Verhandeln statt Waffenlieferungen“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige