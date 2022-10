„Interessante Auffassung von Frieden“: Selenskyjs Berater kritisiert Friedensnobelpreis-Vergabe

Raub in Kiel: Jugendliche Täter drohen mit Waffen und tauchen auf Jahrmarkt unter

Am Rande des Jahrmarkts in Kiel kam es am Montagabend zu einer Raubtat. Wie die Polizei mitteilt, wurde ein 15 Jahre alter Jugendlicher von einem etwa gleichaltrigen Tatverdächtigen mit einem Messer bedroht. Auch eine Schusswaffe war im Spiel.