„Happy Birthday, Mr. President“: Ukrainer verspotten Putin nach Explosion auf Krim

Wie funktioniert der Funk der Deutschen Bahn und was passiert, wenn er ausfällt?

Bei der Deutschen Bahn ist es am Samstagmorgen zu Störungen des Zugfunks GSM-R gekommen, wodurch in Norddeutschland zahlreiche Verbindungen ausgefallen sind. Grund dafür soll ein Sabotageakt sein. Was genau hat es mit dem Funk auf sich und was ist für den Fall eines Ausfalls vorgesehen?