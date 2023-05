Ukraines Präsident Selenskyj in Den Haag eingetroffen

Den Haag. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist am Donnerstag zu einem Überraschungsbesuch in den Niederlanden eingetroffen. Einen Tag nach seiner Reise nach Helsinki besuchte Selenskyj Den Haag – dort hat der Internationale Strafgerichtshof seinen Sitz, der einen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin erlassen hat.

Selenskyj weist Vorwürfe des Drohnenangriffs auf den Kreml zurück Nach einem mutmaßlichen Drohnenangriff auf den Kreml beschuldigt Russland die Ukraine, einen Anschlag auf Präsident Putin verübt zu haben. © Quelle: Reuters

Der Internationale Strafgerichtshof hatte im März erklärt, dass Putin „mutmaßlich für das Kriegsverbrechen der rechtswidrigen Deportation von (Kindern) und die rechtswidrige Verbringung von (Kindern) aus den besetzten Gebieten der Ukraine in die Russische Föderation verantwortlich ist“. Die Aussicht, dass Putin in Den Haag der Prozess gemacht wird, ist jedoch gering, da der Gerichtshof über keine Polizeikräfte zur Vollstreckung von Haftbefehlen verfügt und es unwahrscheinlich ist, dass der russische Präsident in eines der 123 Mitgliedsländer des Strafgerichtshofs reist, die verpflichtet wären, ihn zu verhaften.

Einen Tag vor seinem Den-Haag-Besuch hatte Selenskyj bestritten, dass ukrainische Streitkräfte mit einem Drohnenangriff versucht hätten, Putin zu ermorden, so wie es der Kreml behauptet hatte. In Helsinki sagte er zu Reportern und Reporterinnen: „Wir haben Putin nicht angegriffen. Das überlassen wir (dem) Tribunal.“ Es gab bislang keine unabhängige Überprüfung des angeblichen Angriffs, der sich nach Angaben der russischen Behörden in der Nacht zu Mittwoch ereignete, für den jedoch keine Beweise vorgelegt wurden.

