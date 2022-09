Kupjansk. Mehr als ein halbes Jahr nach Beginn des russischen Angriffskriegs nimmt die ukrainische Gegenoffensive in der östlichen Region Charkiw offenbar weiter Fahrt auf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ukrainische Medien veröffentlichten am Samstagvormittag ein Foto, das mehrere Soldaten mit einer ukrainischen Flagge im Zentrum der strategisch wichtigen und bislang von Russlands Truppen besetzten Stadt Kupjansk zeigen soll. Unter Berufung auf Mitglieder von Regional- und Kommunalverwaltung schrieb etwa das Portal Ukrajinska Prawda: „Die ukrainischen Streitkräfte haben Kupjansk befreit.“ Eine offizielle Bestätigung des Generalstabs gab es dafür zunächst nicht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Die Kleinstadt Kupjansk ist wegen ihres direkten Bahnanschlusses an Russland als Verkehrsknotenpunkt wichtig für die Versorgung des gesamten russischen Truppenverbands um das südwestlich gelegene Isjum. Durch den Vorstoß der Ukrainer droht dort nun mehr als 10.000 russischen Soldaten die Einkesselung. Informationen in sozialen Netzwerken, die Russen seien bereits aus Isjum geflohen, konnten zunächst ebenfalls nicht überprüft werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

+++ Alle aktuellen News und Entwicklungen im Liveblog +++

Militärexperten sehen russische Armee in schwerer Krise

Auch mithilfe westlicher Waffen hat die ukrainische Armee vor einigen Wochen mit einer Gegenoffensive begonnen. Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach zuletzt von mehr als 30 zurückeroberten Siedlungen in der Region Charkiw. Die russischen Besatzer wiederum kündigten schon vor Tagen die Evakuierung von Zivilisten aus mehreren Orten – darunter Kupjansk und Isjum – an. Viele internationale Militärexperten sehen Russlands Armee, die vor mehr als sechs Monaten in die Ukraine einmarschiert ist, angesichts der jüngsten Gebietsverluste in einer schweren Krise.

UN zeigen sich besorgt über Verschleppungen aus Ukraine Bis zu 1,6 Millionen Ukrainer, darunter 1800 Kinder, seien demnach durch Russland unrechtmäßig inhaftiert, verhört und aus ihren Heimatorten verschleppt worden. © Quelle: Reuters

Das britische Verteidigungsministerium erklärte, der Einnahme der Stadt Kupjansk 73 Kilometer nördlich von Isjum wäre ein schwerer Schlag für den russischen Nachschub. Die Ukrainer hätten die Invasoren offenbar überrumpelt. Russische Truppen bei Isjum seien zunehmend isoliert. Sie hätten dort nur leichte Kräfte. Die Ukrainer seien südlich von Charkiw bis zu 50 Kilometer weit vorgedrungen und hätten mehrere Städte erobert oder eingekreist.

Ukrainisches Militär hält sich mit Erfolgsmeldungen zurück

Das US-Institute for the Study of War (ISW) berichtete ebenfalls von ukrainischen Geländegewinnen. Ukrainische Truppen hätten etwa 2500 Quadratkilometer erobert. Die schlecht organisierten Russen seien durch den schnellen Vorstoß überrascht worden. Im Internet kursierten Bilder bei Isjum gefangener Russen. Falls es den ukrainischen Truppen gelinge, russische Verbindungslinien nördlich und südlich von Isjum zu kappen, könnten die Stellungen der Russen dort zusammenbrechen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das ukrainische Militär hielt sich mit Erfolgsmeldungen zurück. Es sprach von mehr als 1000 Quadratkilometern Geländegewinn sei Beginn der Offensive Anfang der Woche. An einigen Stellen sie man 50 Kilometer weit vorgedrungen.

Gleichzeitig rollte eine ukrainische Offensive im Süden bei Cherson. Nach Ansicht von Analysen hat Russland womöglich Truppen aus dem Osten dorthin entsandt und den Ukrainern damit die Möglichkeit eines Angriffs auf die dadurch geschwächte Frontline eröffnet.

RND/dpa/AP