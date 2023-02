„Heuchelei“: Ukrainischer Außenminister Kuleba kritisiert IOC-Präsidenten Bach

Erdbeben in der Türkei: Debatte über AKW-Bau neu entfacht

Russland baut in der Türkei ein Kernkraftwerk, das erste in diesem Staat. Es entsteht ausgerechnet nahe der Erdverwerfung, die mit dem jüngsten verheerenden Beben in Verbindung gebracht wird. Aktivisten zweifeln an der Sicherheit.