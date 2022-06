Ukrainischer Botschafter Melnyk: Keinerlei Klarheit zur Übergabe von Waffensystemen

„Kaltblütig und empathielos“: Putins perfider Afrika-Plan mit der Getreideknappheit

Der Krieg in der Ukraine wirkt sich drastisch auf die globalen Lebensmittelpreise aus. Vor allem arme Staaten in Afrika leiden unter der von Russland provozierten Getreideknappheit. Russland-Experte Gerhard Mangott betont: Das ausgelöste Leid kümmere Putin nicht. Im Gegenteil: Er wolle es sogar so.