„Kein Aprilscherz“: Ukrainischer Botschafter kritisiert Friedensappell

Kernwaffen in Natogebiet

Kernwaffen in Natogebiet

Kernwaffen in Natogebiet Kernwaffen in Natogebiet

Nukleare Abschreckung: Polen ist bereit - will aber keine Stationierung von Atombomben

Russland will Atomwaffen in Belarus stationieren, einem Land, das an die Nato-Staaten Polen, Litauen und Lettland grenzt. Werden diese Länder nun auf eine Stationierung von US-Atomwaffen auf ihrem Staatsgebiet dringen?