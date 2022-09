Vergleich: Sprit in Deutschland teurer als in allen EU-Nachbarländern

In Deutschland ist der Sprit teurer, als in allen anderen direkten EU-Nachbarstaaten. Das hat eine Analyse des Statistischen Bundesamtes ergeben. Nur in Dänemark und den Niederlanden ist der Preis für Kraftstoff annähernd so hoch wie in der Bundesrepublik.