Ukrainischer Gouverneur: Russische Offensive hat begonnen – Angriffe auf Charkiw und Saporischschja

Nach ukrainischen Angaben ist die russische Offensive im Osten des Landes im vollen Gange. In einem Fernsehinterview antwortete der Gouverneurs der Region Donezk, Pawlo Krylenko, auf die Frage, ob die russische Offensive bereits begonnen habe, mit: „Ja, definitiv.“ Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Besonders in Städten wie Bachmut, Awdijwka und Wuhledar, um die bereits seit mehreren Wochen schwere Kämpfe geführt werden, eskalieren laut Krylenko „die Kräfte und Mittel des Feindes mit täglicher Intensität. Sie versuchen, diese Gebiete und wichtigen Städte einzunehmen, um neue Erfolge zu erzielen.“

Russische Truppen haben am Freitag wichtige Infrastruktur in den ukrainischen Großstädten Charkiw und Saporischschja angegriffen. Im ganzen Land heulten am Morgen die Sirenen. Saporischschja sei binnen einer Stunde 17 mal getroffen worden, sagte der Sekretär des Stadtrates, Anatolij Kurtiew. Es handle sich um die heftigsten russischen Angriffe seit Beginn der Invasion vor knapp einem Jahr.

„Die Okkupanten haben Schläge gegen die kritische Infrastruktur geführt. Zehn Einschläge wurden registriert“, schrieb der Militärgouverneur von Charkiw, Oleh Synehubow, am Freitag auf seinem Telegram-Kanal. Es gebe Stromausfälle, teilte er mit. Auch aus anderen Regionen wurden in der Nacht Einschläge vermeldet.

Die Behörden in Charkiw waren noch dabei, Informationen über Schäden und Opfer zusammenzutragen. Bürgermeister Ihor Terechow sagte, möglicherweise gebe es Störungen bei der Versorgung mit Wärme, Strom und Wasser.

Drohnen abgefangen

Medienberichten zufolge waren in der Nacht auch Explosionen in der Millionenstadt Dnipro und im Gebiet Winnyzja zu hören. Laut dem Leiter der Gebietsverwaltung von Dnipropetrowsk, Serhyj Lysak, stammten die Explosionen von der ukrainischen Flugabwehr. Diese habe alle einfliegenden Drohnen abgefangen. In der Industriestadt Krywyj Rih sei jedoch eine Rakete in ein Objekt der Energieversorgung eingeschlagen. „Dort gibt es ernsthafte Schäden“, zudem sei ein 46-jähriger Mann verletzt worden, so Lysak.

Die Kämpfe in der Ukraine hatten sich am Donnerstag verschärft. Nach Angaben des ukrainischen Militärgeheimdienstes haben die Russen in den Regionen Luhansk und Donezk eine Offensive gestartet, um den den gesamten Donbass zu erobern. Nach Ansicht von Militäranalysten hofft der russische Präsident Wladimir Putin, dass zugleich die Unterstützung europäischer Staaten für die Ukraine erlahmt.

RND/liz/AP/dpa