Der ukrainische Innenminister Denys Monastyrskyj ist nach Polizeiangaben am Mittwoch bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen. Auch der Vize-Innenminister Jehwhenij Jenin und ein Staatssekretär sollen unter den Toten sein – genau wie drei Kinder.

In der Nähe von Kiew: Ukrainischer Innenminister stirbt bei Hubschrauberabsturz

Kiew. Der ukrainische Innenminister Denys Monastyrskyj ist am Mittwoch bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen. Das berichten „The Kyiv Independent“ und die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Polizei. Demnach habe sich der Absturz in Browary, einer Großstadt in der Oblast Kiew, ereignet.

Insgesamt habe es mindestens 16 Tote gegeben, teilte Polizeichef Ihor Klymenko bei Facebook mit. Darunter seien auch der Vize-Innenminister Jehwhenij Jenin und ein Staatssekretär.

Der Helikopter war nach Angaben des Gouverneurs des Gebietes Kiew, Olexij Kuleba, in einem Wohngebiet bei einem Kindergarten abgestürzt. Nach Angaben des Innenministeriums starben auch drei Kinder. Die Absturzursache war zunächst unklar. 26 Menschen wurden verletzt, darunter mehrere Kinder, hieß es.

Es gab zunächst keine Informationen dazu, warum die Führung des Innenministeriums mit einem Hubschrauber unterwegs war. Hubschrauber in Kriegszeiten werden dort unter anderem genutzt, um Verletzte in die Hauptstadt Kiew zu fliegen.

Die Ukraine kämpft seit fast elf Monaten gegen einen russischen Angriffskrieg. Immer wieder gibt es Luftalarm in dem Land wegen russischer Raketen- und Drohnenangriffe. Auch die Hauptstadt Kiew war wie andere Teile des Landes immer wieder Angriffsziel.

