Ukrainischer Oberbefehlshaber: Russische Raketen durchfliegen rumänischem Luftraum

Kiew/Chmelnyzkyj. Berichten des Oberbefehlshabers der ukrainischen Armee zufolge, sollen zwei russische Raketen den Luftraum von Moldau und des Nato-Landes Rumänien verletzt haben. Walerij Saluschnyj berichtete auf Twitter, dass die Raketen aus Richtung des Schwarzen Meeres abgeschossen worden seien und zur Angriffswelle von Freitag gehörten. Moldau hat den Überflug bestätigt, Rumänien wiederum dementiert.

„Heute, am 10. Februar, um 10:18 Uhr, überquerten zwei russische Kalibr-Marschflugkörper die Staatsgrenze der Ukraine und Moldau. Um 10:33 Uhr überquerten diese Raketen den Luftraum von Rumänien“, schrieb Saluschnyi auf Twitter. Laut des Generals seien die Raketen im Anschluss wieder in den ukrainischen Luftraum eingedrungen. Wo und ob die Projektile einschlugen oder ob sie von der ukrainischen Luftabwehr abgefangen werden konnten, gab er nicht bekannt.

Am Freitagmorgen gab es angesichts heftiger russischer Angriffe Berichte, dass die russische Offensive in der Ostukraine begonnen habe. Im ukrainischen Fernsehen antwortete der Gouverneur der Region Donezk, Pawlo Krylenko, auf eine entsprechende Nachfrage zu den Angriffen mit: „Ja, definitiv.“

Dass es in der Region Bewegung gibt, bestätigen auch Berichte britischer Geheimdienste. Nach Einschätzung britischer Militärexperten seien demnach Wagner-Söldner und reguläre russische Truppen bereits in den vergangenen Tagen zu den ostukrainischen Städten Bachmut und Wuhledar vorgerückt - erlitten dabei aber teils hohe Verluste.

150.000 Haushalte ohne Strom

Nach den wiederholten massiven russischen Raketenangriffen ist unterdessen in Teilen der Ukraine der Strom ausgefallen. Im ostukrainischen Gebiet Charkiw waren 150.000 Haushalte ohne Strom, wie Gouverneur Oleh Synjehubow am Freitag im Nachrichtendienst Telegram mitteilte. In der Nacht habe es zwölf Einschläge gegeben. Im Kreis Charkiw seien mindestens acht Menschen verletzt worden. Über zwei Einschläge informierte auch der Sekretär des Stadtrats der südostukrainischen Industriestadt Saporischschja, Anatolij Kurtjew. In der Nacht waren dort ebenfalls bereits knapp ein Dutzend Raketen eingeschlagen.

Dem Gouverneur des westukrainischen Gebietes Chmelnyzkyj, Serhij Hamalij, zufolge ist die Gebietshauptstadt nach einem Einschlag teilweise ohne Strom. Es könne Probleme bei der Wasserversorgung geben. Ein Marschflugkörper und eine Kampfdrohne seien abgefangen worden.

Im an Polen angrenzenden Gebiet Lwiw (Lemberg) warnten die Behörden ebenfalls vor möglichen Stromausfällen, obgleich es zunächst keine bestätigten Treffer gab. In der Hauptstadt Kiew beschädigten Trümmer einer abgeschossenen Rakete mindestens zwei Autos, das Dach eines Wohnhauses und Stromleitungen. Bürgermeister Vitali Klitschko zufolge wurden zehn Raketen über der Stadt abgeschossen.

Aus anderen Gebieten in der West- und Zentralukraine wurde von Explosionen durch Flugabwehrraketen berichtet. Allein über dem südukrainischen Gebiet Odessa sollen 13 Raketen abgefangen worden sein. Wegen Stromausfällen habe der Eisenbahngesellschaft zufolge gut ein Dutzend Züge Verspätungen.

Die Ukraine wehrt seit knapp einem Jahr mit westlicher Hilfe eine russische Invasion ab. Seit Oktober greift die russische Luftwaffe gezielt Objekte der ukrainischen Energieversorgung an.

