Konferenz in Berlin

„Wir müssen gewinnen“: Ukrainischer Parlamentschef fordert Lieferung schwerer Waffen

Ruslan Stefantschuk, Parlamentspräsident der Ukraine, nimmt als Gast am Treffen der Parlaments-Präsidentinnen und -Präsidenten der G7-Staaten und der Europäischen Union im Bundestag teil.

In Berlin treffen sich am Freitag die Präsidentinnen und Präsidenten der Parlamente von G7 und EU. Mit dabei ist auch der ukrainische Amtskollege Ruslan Stefantschuk. Er schildert eindringlich die aktuelle Lage in seinem Land. Nancy Pelosi, Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, hatte zudem eine überraschende Ankündigung.