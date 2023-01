Ukrainischer Sprecher: Russische Aussagen zu Soledar-Eroberung sind falsch

Russische Truppen sollen in der vergangenen Nacht angeblich die ukrainische Stadt Soledar eingenommen haben. Das verkündete zumindest die russische Söldnergruppe Wagner in den sozialen Medien. Ein ukrainischer Sprecher wies diese Behauptung nun als falsch zurück.

Kiew. Ein Sprecher ukrainischer Soldaten hat Berichte über eine russische Einnahme der ukrainischen Salzminenstadt Soledar als falsch zurückgewiesen. Die ukrainische Nachrichtenorganisation Suspilne berichtete über die Aussagen des Sprechers der Östlichen Gruppe der Truppen der Ukraine, Serhij Tscherewaty, am Mittwoch. Er sagte, der ukrainische Generalstab werde weitere Informationen zu Soledar liefern. Der Generalstab gab am Morgen zunächst lediglich an, Soledar gehöre weiter zu den Städten, die von russischen Truppen unter Beschuss genommen würden.

Der Chef der privaten russischen Söldnergruppe Wagner hatte am Dienstagabend verkündet, dass seine Truppen Soledar eingenommen hätten. Entsprechende Audiobotschaften veröffentlichte er in sozialen Medien in Russland. Kämpfe in einem „Kessel“ im Zentrum der Stadt dauerten aber an, sagte er.

Wichtige militärische Lage von Soledar

Soledar liegt in der ukrainischen Region Donezk. Die Stadt ist für den Salzabbau und die Salzverarbeitung bekannt. Sie befindet sich zehn Kilometer nördlich der Stadt Bachmut, die Russland versucht zu umzingeln. Sollten die Russen die Kontrolle über Soledar nach monatelanger Verteidigung durch die ukrainischen Truppen übernehmen, könnten die russischen Soldaten leichter an Bachmut herankommen.

Die Schlacht um Bachmut hatte sich zugespitzt, nachdem die ukrainischen Soldaten im November die südukrainische Stadt Cherson zurückerobert hatten. Die Denkfabrik Institute for the Study of War hat angegeben, dass es die russischen Soldaten in der Gegend von Bachmut mit „entschlossenem ukrainischen Widerstand“ zu tun bekämen.

